Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Жапаров сказал «нет» многоженству в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров не подписал закон об отмене уголовной ответственности за двоеженство и многоженство, передают кыргызские СМИ.

Жапаров вернул документ с возражениями в Жогорку Кенеш – парламент страны. Речь идет о законе «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики», инициированном депутатами Нурланбеком Азыгалиевым и Медербеком Саккараевым. Парламент одобрил его в конце июня.

Возражения главы государства подготовлены на основании заключений акыйкатчи (омбудсмена), Генеральной прокуратуры, Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте, Национальной академии наук, Министерства юстиции и аппарата Конституционного суда.

«Сохранение уголовной ответственности за двоеженство или многоженство соответствует международным обязательствам Кыргызстана. Это демонстрирует приверженность государства принципам гендерного равенства и верховенства права, защищает женщин и детей от правового и социального неравенства, а также способствует укреплению института семьи», – говорится в возражении Жапарова. 

Согласно действующему в Кыргызстане законодательству, за многоженство на данный момент предусмотрены исправительные работы или крупный штраф.

