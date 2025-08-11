Долги Украины оплатят из замороженных активов России

Почти весь третий транш в €1,6 млрд от замороженных активов РФ пойдет на выплату кредитов Украины, лишь 5% направят на военную помощь, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).
ЕК 8 августа получила третий транш доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов РФ. «95% этого транша будут направлены на поддержку Украины через Механизм кредитного сотрудничества для Украины (ULCM) и 5% – в Европейский фонд мира, – говорится в сообщении.
В ЕК напомнили, что программа ULCM представляет собой безвозмездную макрофинансовую помощь Украине через выплаты по ранее предоставленным кредитам от Евросоюза и других кредиторов, ее общий объем составляет 45 млрд евро. Из 1,6 млрд евро третьего транша 5% пойдут на срочные военные нужды Украины по линии «Европейского фонда мира».
Первые два транша доходов от замороженных российских суверенных активов Еврокомиссия получила в июле 2024 и апреле 2025 года, при этом схема их распределения существенно различалась: 90% средств шли на военные нужды через Европейский фонд мира, а 10% — на поддержку бюджетной стабилизации Украины через Фонд поддержки страны.