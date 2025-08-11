Долги Украины оплатят из замороженных активов России

Почти весь третий транш в €1,6 млрд от замороженных активов РФ пойдет на выплату кредитов Украины, лишь 5% направят на военную помощь, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

ЕК 8 августа получила третий транш доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов РФ. «95% этого транша будут направлены на поддержку Украины через Механизм кредитного сотрудничества для Украины (ULCM) и 5% – в Европейский фонд мира, – говорится в сообщении.