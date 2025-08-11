Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»

Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. В первой игре в Скопье « Карабах » выиграл 1:0.

«Завтра нас ждет очень важная игра, - говорит Гурбан Гурбанов. - Соперник настроен серьезно. «Шкендия» - амбициозная команда, боевая. Завтра нам придется потратить много сил. Поговорили с игроками. Верю, что получится интересная игра. По итогам первого матча обе команды заслуживают победы.

У меня те же мысли о «Шкендии», что и были. Они дважды обыграли румынский ФКСБ. Этого не ожидали. Показали характер. Завтра мы должны быть очень мобильны и твердо держаться.

Завтра у нас будут изменения в стартовом составе по сравнению с первой игрой.

Кади был недисциплинирован и играл без желания в первом матче в Скопье? Возможно, вы используете слишком жесткие слова в отношении Кади. Технические ошибки неизбежны. Они всегда будут. У Кади в этом матче было задание, которое он в основном выполнял правильно. Кади - техничный игрок. У него есть потенциал играть еще лучше.

У каждого игрока есть свои недостатки. Эммануэль Аддаи сильно изменился после прибытия сюда. Попробовав азербайджанскую кухню, он стал здесь больше кушать. Я высказывал ему свое недовольство, даже слегка штрафовал. Но сейчас он стабилен».