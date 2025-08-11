Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»

Главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от завтрашнего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против северомакедонской «Шкендии».
Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. В первой игре в Скопье «Карабах» выиграл 1:0.
«Завтра нас ждет очень важная игра, - говорит Гурбан Гурбанов. - Соперник настроен серьезно. «Шкендия» - амбициозная команда, боевая. Завтра нам придется потратить много сил. Поговорили с игроками. Верю, что получится интересная игра. По итогам первого матча обе команды заслуживают победы.
У меня те же мысли о «Шкендии», что и были. Они дважды обыграли румынский ФКСБ. Этого не ожидали. Показали характер. Завтра мы должны быть очень мобильны и твердо держаться.
Завтра у нас будут изменения в стартовом составе по сравнению с первой игрой.
Кади был недисциплинирован и играл без желания в первом матче в Скопье? Возможно, вы используете слишком жесткие слова в отношении Кади. Технические ошибки неизбежны. Они всегда будут. У Кади в этом матче было задание, которое он в основном выполнял правильно. Кади - техничный игрок. У него есть потенциал играть еще лучше.
У каждого игрока есть свои недостатки. Эммануэль Аддаи сильно изменился после прибытия сюда. Попробовав азербайджанскую кухню, он стал здесь больше кушать. Я высказывал ему свое недовольство, даже слегка штрафовал. Но сейчас он стабилен».
Усилится ли «Карабах» в ближайшие дни? Будут ли новые трансферы?
«У нас много футболистов в трансферном списке. Но это не значит, что они завтра окажутся у нас, - отвечает Гурбан Гурбанов. - Переговоры идут. Трансферы - это такая тема… Это не рынок, куда ты идешь с деньгами и покупаешь все, что тебе нужно. Некоторые игроки проявляют себя в трех-четырех матчах, а затем им поступают предложения от других клубов, и они хотят идти. Когда мы их не отпускаем, у них пропадает мотивация. Так от нас ушли Ндлову, Ваджи, Жуниньо, Махир… Жуниньо поступили предложения из Испании, Бразилии. Это его отвлекало. Он уже не мог приносить ту пользу, что раньше.
Мы ищем игроков не только в нападение, но и на другие позиции. Нам нужны такие футболисты, чтобы КПД команды повысился. Со стороны кажется легко, но мы взвешиваем очень много деталей.
Мы в поисках. До последней секунды трансферного окна будем продолжать нашу работу».
Если «Карабах» пройдет «Шкендию», то в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия) (первая игра в Болгарии завершилась со счетом 0:0). В случае же поражения чемпион Азербайджана сыграет в плей-офф Лиги Европы с неудачником этой пары.
«Если выиграем и если проиграем, мы все равно сыграем с командой из пары «Лудогорец» - «Ференцварош». Завтра станет известно, кто станет нашим соперником. Обе команды нам знакомы», - сказал главный тренер.
Также Гурбана Гурбанова попросили прокомментировать публикацию в российских СМИ о том, что он якобы находится в числе кандидатов, которые могут возглавить московский «Спартак».
«Никакого предложения из московского «Спартака» мне не поступало», - заявил наставник.