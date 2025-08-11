USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

До встречи с Путиным Трамп поговорит с Зеленским и лидерами Европы

18:41

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом 13 августа, за два дня до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщили в правительстве Германии, передает Bloomberg.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также присоединится к этой беседе. Как уточнил представитель немецкого канцлера Фридриха Мерца, беседа Трампа, Зеленского и европейских лидеров намечена на 15:00 (17:00 по Баку) в среду.

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что «канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил на виртуальные переговоры в среду, 13 августа, по текущей ситуации в Украине в свете запланированной встречи президента США [Дональда] Трампа и президента России [Владимира] Путина. На переговорах среди прочего будут рассмотрены дальнейшие варианты давления на Россию.

Кроме того, по его словам, «будет обсуждаться подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и безопасности».

«В различных раундах переговоров примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Европейской комиссии, председатель Совета ЕС, генеральный секретарь НАТО, а также президент США и его заместитель», - сказал Корнелиус.

