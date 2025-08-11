USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Огонь в Турции не унимается: Дарданеллы закрыты

18:52 684

Транзит судов через турецкий пролив Дарданеллы остановлен из-за лесного пожара в провинции Чанаккале, сообщил губернатор провинции Омер Тораман в соцсети X.

Ранее власти Турции уже останавливали движение судов через пролив в связи с сильными пожарами.

Огонь тушат семь самолетов, шесть вертолетов и 455 человек. Медики оказали помощь 14 гражданам, надышавшимся угарным газом, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор.  

Пожары охватили леса и поля рядом с городом, из-за чего власти эвакуировали жителей семи сел – всего 770 человек. В результате пожаров в целом пострадали 98 человек, двое из них остаются на лечении в больнице, остальные после оказания первой помощи выписаны домой.

Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
20:25 81
Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию
Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию объектив haqqin.az
19:39 996
Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают
Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают наш комментарий
14:05 3646
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
18:18 4287
Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»
Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»
18:33 1896
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
16:55 3318
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 7640
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 2639
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 6154
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8423
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 2589

