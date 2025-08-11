Огонь в Турции не унимается: Дарданеллы закрыты

Транзит судов через турецкий пролив Дарданеллы остановлен из-за лесного пожара в провинции Чанаккале, сообщил губернатор провинции Омер Тораман в соцсети X.

Ранее власти Турции уже останавливали движение судов через пролив в связи с сильными пожарами.

Огонь тушат семь самолетов, шесть вертолетов и 455 человек. Медики оказали помощь 14 гражданам, надышавшимся угарным газом, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор.

Пожары охватили леса и поля рядом с городом, из-за чего власти эвакуировали жителей семи сел – всего 770 человек. В результате пожаров в целом пострадали 98 человек, двое из них остаются на лечении в больнице, остальные после оказания первой помощи выписаны домой.