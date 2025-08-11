Трамп: Я постараюсь вернуть Украине часть территории...

Запланированная на 15 августа встреча президентом РФ Владимиром Путиным будет скорее «ознакомительной». Об этом, выступая в Белом доме перед журналистами, сказал президент США Дональд Трамп.

«Полагаю, что у нас будут конструктивные обсуждения», — отметил Трамп, добавив, что за первые несколько минут встречи поймет, возможна ли сделка по Украине.

Американский лидер заявил, что намерен добиться завершения войны РФ против Украины. В противном случае он допустил выход из переговорного процесса. «Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и скажу ему: «Ты должен закончить эту войну, ты должен ее прекратить».

Трамп заявил, что «Россия оккупировала некоторые важные территории, и мы постараемся вернуть часть этой территории Украине».