Трамп: Я постараюсь вернуть Украине часть территории...

Запланированная на 15 августа встреча президентом РФ Владимиром Путиным будет скорее «ознакомительной». Об этом, выступая в Белом доме перед журналистами, сказал президент США Дональд Трамп.
«Полагаю, что у нас будут конструктивные обсуждения», — отметил Трамп, добавив, что за первые несколько минут встречи поймет, возможна ли сделка по Украине.
Американский лидер заявил, что намерен добиться завершения войны РФ против Украины. В противном случае он допустил выход из переговорного процесса. «Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и скажу ему: «Ты должен закончить эту войну, ты должен ее прекратить».
Трамп заявил, что «Россия оккупировала некоторые важные территории, и мы постараемся вернуть часть этой территории Украине».
Также президент США рассказал, что хочет организовать встречу между Путиным и Зеленским: «Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным, или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами». Также он назвал «признаком уважения» решение Путина согласиться на встречу с Трампом на Аляске, поскольку президент РФ поедет «в другую страну».
Трамп уточнил, что сразу после завершения встречи с Путиным он позвонит европейским лидерам, с которыми у него «хорошие отношения»: «Я встречусь с Путиным, я увижу, что у него на уме, и если это справедливое соглашение, я расскажу о нем лидерам ЕС и Зеленскому. Из уважения к нему я позвоню ему первому, а им после того».
Президент США заявил, что у него хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при этом глава Белого дома не согласился с позицией украинского лидера по территориальным вопросам. Трамп рассказал, что «по данным опроса, проведенного в Украине», 88% украинцев хотели бы заключения мирного соглашения.
* * * 19:05
Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 15 августа, «едет в Россию», чтобы увидеться с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Я собираюсь встретиться с Путиным, я поеду в Россию в пятницу», – сказал Трамп журналистам, выступая в Белом доме.
Президент США, возможно, оговорился.
Ранее сообщалось, что 15 августа Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на Аляске.