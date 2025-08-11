Пашинян рассказал Токаеву о переговорах с Алиевым

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, в ходе разговора Пашинян представил Токаеву результаты состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров, в частности, парафирование «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы, разблокирование региональных коммуникаций, проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».

Президент Казахстана поздравил премьер-министра Армении с установлением мира между Арменией и Азербайджаном в результате достигнутых договоренностей и выразил свою поддержку этому процессу.

Пашинян и Токаев достигли договоренности о продолжении активного политического диалога.

В сообщении пресс-службы президента Казахстана говорится, что декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении: «Казахстан готов и далее способствовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном, предоставляя свою площадку для переговоров».