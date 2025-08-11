А Турция не может открыть границу с Арменией…

Пакт Алиева, Трампа и Пашиняна диктует качественно новую геополитическую ситуацию на Южном Кавказе, при которой заметно возрастет региональная роль Анкары, сыгравшей ключевую роль в достижении мирных принципов сосуществования между Баку и Ереваном. К тому же Турция – главный бенефициар Зангезурского коридора, предоставляющего Анкаре прямой путь к к тюркоязычному миру и в регион Центральной Азии. В этом контексте один из главных вопросов, будоражащих региональное экспертное сообщество, – вопрос влияния заключенного пакта на процесс нормализации турецко-армянских отношений. Официальная позиция Анкары все еще неизвестна, однако в повестку заседания правительства Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана 11 августа был включен вопрос о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и о достигнутых в Вашингтоне договоренностях. С высокой долей вероятности на этом заседании были рассмотрены и дальнейшие шаги по нормализации отношений с Арменией.

Очевидно, что перспективы нормализации турецко-армянских отношений внимательно отслеживают и в Москве, понимая, что этот процесс может привести к дальнейшему ослаблению позиций России на Южном Кавказе. Другими словами, Россия — одна из сторон, не заинтересованных в открытии границы между Турцией и Арменией. Это в регионе, как и в мире, поняли после краха Цюрихских соглашений, которые были торпедированы Кремлем. Тем временем накануне российские СМИ со ссылкой на анонимного турецкого дипломата сообщили, что сроки открытия границы Турции с Арменией пока неизвестны. По словам источника, процесс нормализации отношений Анкары и Еревана идет параллельно с мирным процессом между Баку и Ереваном. «Как заявил господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган – ред.), процесс нормализации отношений Турции и Армении будет идти параллельно с мирным процессом между Баку и Ереваном», — отметил дипломат в комментарии РИА Новости. Он подчеркнул, что Турция видит позитивные шаги в этом направлении, и выразил мнение, что подписание мирного соглашения между двумя странами принесет пользу всему региону. А замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью «Анадолу» заявил, что надеется на скорый прогресс в процессе нормализации отношений с Турцией.

«Вчерашние события открывают перед нами важный этап и возможность, которую мы можем реализовать и с Турцией. Этот проект по развитию связей может быть осуществлен и получит гораздо большее региональное и глобальное значение, если мы восстановим сообщение между Арменией и Турцией», — сказал он. Костанян выразил надежду, что Анкара ответит взаимностью на добрую волю правительства Армении, открыв турецко-армянскую границу и установив дипломатические отношения. Если исходить из ранее заявленной Анкарой позиции о непосредственной зависимости нормализации отношений с Ереваном от процесса урегулирования с Баку, то в ближайшее время рассчитывать на открытие армяно-турецкой границы не приходится. Ведь для подписания мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне, то есть для достижения окончательного мира, Армения должна внести в свою конституцию изменения, требуемые Баку. Бог весть когда это произойдет.