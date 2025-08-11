USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

А Турция не может открыть границу с Арменией…

наш комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
19:14 2409

Пакт Алиева, Трампа и Пашиняна диктует качественно новую геополитическую ситуацию на Южном Кавказе, при которой заметно возрастет региональная роль Анкары, сыгравшей ключевую роль в достижении мирных принципов сосуществования между Баку и Ереваном.

К тому же Турция – главный бенефициар Зангезурского коридора, предоставляющего Анкаре прямой путь к к тюркоязычному миру и в регион Центральной Азии.

В этом контексте один из главных вопросов, будоражащих региональное экспертное сообщество, – вопрос влияния заключенного пакта на процесс нормализации турецко-армянских отношений.

Официальная позиция Анкары все еще неизвестна, однако в повестку заседания правительства Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана 11 августа был включен вопрос о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и о достигнутых в Вашингтоне договоренностях. С высокой долей вероятности на этом заседании были рассмотрены и дальнейшие шаги по нормализации отношений с Арменией.

Какое решение вынесет Эрдоган?

Очевидно, что перспективы нормализации турецко-армянских отношений внимательно отслеживают и в Москве, понимая, что этот процесс может привести к дальнейшему ослаблению позиций России на Южном Кавказе. Другими словами, Россия — одна из сторон, не заинтересованных в открытии границы между Турцией и Арменией. Это в регионе, как и в мире, поняли после краха Цюрихских соглашений, которые были торпедированы Кремлем.

Тем временем накануне российские СМИ со ссылкой на анонимного турецкого дипломата сообщили, что сроки открытия границы Турции с Арменией пока неизвестны. По словам источника, процесс нормализации отношений Анкары и Еревана идет параллельно с мирным процессом между Баку и Ереваном.

«Как заявил господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган – ред.), процесс нормализации отношений Турции и Армении будет идти параллельно с мирным процессом между Баку и Ереваном», — отметил дипломат в комментарии РИА Новости. Он подчеркнул, что Турция видит позитивные шаги в этом направлении, и выразил мнение, что подписание мирного соглашения между двумя странами принесет пользу всему региону.

А замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью «Анадолу» заявил, что надеется на скорый прогресс в процессе нормализации отношений с Турцией.

А Костанян надеется

«Вчерашние события открывают перед нами важный этап и возможность, которую мы можем реализовать и с Турцией. Этот проект по развитию связей может быть осуществлен и получит гораздо большее региональное и глобальное значение, если мы восстановим сообщение между Арменией и Турцией», — сказал он.

Костанян выразил надежду, что Анкара ответит взаимностью на добрую волю правительства Армении, открыв турецко-армянскую границу и установив дипломатические отношения.

Если исходить из ранее заявленной Анкарой позиции о непосредственной зависимости нормализации отношений с Ереваном от процесса урегулирования с Баку, то в ближайшее время рассчитывать на открытие армяно-турецкой границы не приходится. Ведь для подписания мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне, то есть для достижения окончательного мира, Армения должна внести в свою конституцию изменения, требуемые Баку. Бог весть когда это произойдет.

По всей видимости, граница останется на замке

Хотя армянское правительство и работает над проектом новой конституции, но проведение референдума ожидается в лучшем случае в следующем году одновременно с парламентскими выборами. Азербайджан же не заинтересован в затягивании процесса. Президент Ильхам Алиев в интервью в Вашингтоне еще раз подчеркнул, что Армения не должна терять времени и должна ускорить внесение поправок в конституцию.

Причина, по которой важно максимально ускорить данный процесс, вполне понятна. Россия рассматривает сценарий свержения Пашиняна на выборах в Армении в следующем году и прихода к власти своих сателлитов, готовясь к этому заранее. Возвращение реваншистских пророссийских сил станет серьезным препятствием для завершения мирного процесса, а также для устранения территориальных претензий к Азербайджану. В этой связи возможно, что Анкара в свою очередь постарается убедить Ереван как можно скорее устранить последнее препятствие на пути к окончательному миру, в том числе предпринимая стимулирующие шаги в процессе нормализации отношений.

