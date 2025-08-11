USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя

проклятый мир
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
19:28 1311

Если единое целое расчленить на множество частей, между которыми нет прочной связи, то разум, стремящийся осмыслить это раздробленное множество, неизбежно придет к выводам, противоречащим здравому смыслу. Эта мысль, сформулированная древнегреческим философом Зеноном 2500 лет назад, нашла свое отражение в одной из самых известных апориях об Ахиллесе и черепахе.

Согласно Зенону, даже если Ахиллес движется в сто раз быстрее черепахи, он никогда ее не догонит, если она получила фору в сто шагов. Когда Ахиллес преодолеет эту дистанцию, черепаха окажется на шаг впереди; когда он преодолеет и этот шаг, она продвинется еще на сантиметр — и так без конца. Логика утверждает невозможность опережения, тогда как реальность опровергает это, поскольку в действительности Ахиллес легко оставит черепаху позади. Апория демонстрирует логическую стройность умозаключения, которое, увы, не имеет воплощения в действительном мире.

Принцип Зенона продолжает действовать в политике: раздробленное целое рождает абсурд, когда каждая отдельная часть опирается на собственную логику, но в сумме эта логика оборачивается отрицанием самой реальности

Сегодня этот парадокс, словно вырванный из контекста античной философии, повторяется в политической и нравственной плоскости. Акции солидарности с жертвами геноцида в Газе разворачиваются по зеноновскому принципу: целое, расколотое на несвязанные части, рождает абсурдные, противоречащие действительности ситуации. Логика требует, чтобы арабский мир, наблюдая уничтожение палестинцев, действовал как единый организм. Реальность же свидетельствует о том, что никакой подлинной защиты нет.

В то время как в Газе продолжается гуманитарная катастрофа, израильская компания NewMed Energy подписывает с Египтом сделку на поставку природного газа на сумму 35 миллиардов долларов — крупнейшее экспортное соглашение в истории еврейского государства. Египет, ведущая страна арабского мира с населением в 110 миллионов человек, является непосредственным соседом сектора Газа. Но за два года бедствия Египет не предпринял ни одного серьезного шага для защиты подавленных арабов. Более того, Каир закрыл контрольно-пропускной пункт Рафах, не давая палестинцам покинуть зону боевых действий и тем самым фактически присоединяясь к израильской блокаде. Заключенная газовая сделка лишь укрепляет экономические позиции Израиля.

И все же, едва Египет стал объектом публичного осуждения за закрытие КПП, в арабских столицах началась волна акций. В Катаре, Марокко, Ираке, Сирии, Иордании и других странах люди выходили к посольствам Египта с требованиями прекратить участие в блокаде. Логика подсказывает, что эти протесты должны исходить от тех, кто сам свободен от соучастия в трагедии. Но в реальности все иначе.

Арабским королям не до угнетенной Палестины

Катар, чья столица Доха принимала акцию у египетского посольства, сам является союзником Вашингтона – ведь именно в Катаре находится крупнейшая американская военная база Эль-Удейд, откуда регулярно взлетают самолеты для бомбардировок Йемена. Более того, Доха вместе с Израилем долгие годы финансировала вооруженные группировки в Сирии.

В Марокко протестуют подданные короля Мухаммеда — давнего союзника Израиля. В Ливане, где прошла аналогичная акция, президент Жозеф Аун призывает разоружить «Хезболлу» — единственную силу, способную реально противостоять израильской армии, фактически открывая путь к оккупации юга страны.

В Ираке возмущенные толпы выходят на улицы Багдада, хотя именно иракские вооруженные силы во время последней двенадцатидневной войны между Израилем и Ираном занимались перехватом ракет, направленных из Тегерана в Тель-Авив. Это подтвердил премьер-министр Мухаммед ас-Судани.

Израильские арабы протестуют... Но не против Израиля, а против Египта

В Иордании митингующие осуждают Египет, хотя их собственное правительство действует по тем же принципам, что и режим Абдель-Фаттаха ас-Сиси: блокада Газы со стороны Египта дополняется блокадой Западного берега со стороны Иордании.

И, наконец, апофеоз абсурда — митинг арабских граждан Израиля в Иерусалиме, осуждающих Египет за блокаду Газы. Протестовать из-за Газы не против Израиля, а против Египта — эта мысль кажется настолько фантастичной, что реальность обретает черты гротеска.

В результате получается странная картина: арабский мир, неспособный объединиться для защиты палестинцев, обретает мнимое единство лишь в поисках удобного виновного. Так принцип Зенона продолжает действовать в политике: раздробленное целое рождает абсурд, когда каждая отдельная часть опирается на собственную логику, но в сумме эта логика оборачивается отрицанием самой реальности.

Продовольствие грабят. Грабителями управляет Израиль. Имена известны горячая тема
7 июня 2025, 19:58 7009
Хандала поломал могущество Израиля слово публицисту; все еще актуально
28 июля 2025, 02:07 10026
Израиль расчленяет… и властвует главная тема
21 июля 2025, 23:57 5673
