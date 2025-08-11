USD 1.7000
Китайские корабли столкнулись в охоте за филиппинцами

19:35 587

Судно береговой охраны Китая столкнулось с китайским военным кораблем во время погони за филиппинским патрульным катером в Южно-Китайском море, сообщает BBC со ссылкой на власти Филиппин.

По имеющейся информации, представители филиппинской береговой охраны раздавали гуманитарную помощь рыбакам в районе спорного рифа Скарборо, когда китайское судно выполнило рискованный маневр и нанесло «значительный ущерб» носовой палубе военного корабля КНР. На опубликованном филиппинской стороной видео видно, как китайское судно береговой охраны применяет водомет во время преследования филиппинского катера, после чего резко поворачивает и сталкивается с гораздо более крупным китайским военным кораблем.

По данным BBC, Пекин подтвердил факт конфронтации и обвинил Филиппины в «насильственном вторжении» в свои территориальные воды, однако о самом столкновении судов в китайском заявлении не упоминается.

После инцидента китайский военный корабль стал непригоден к эксплуатации, указывает BBC. В материале также отмечается, что информации о пострадавших пока нет.

Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
20:25 88
Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию
Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию объектив haqqin.az
19:39 1002
Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают
Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают наш комментарий
14:05 3651
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
18:18 4291
Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»
Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»
18:33 1904
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
16:55 3325
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 7649
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 2640
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 6158
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8426
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 2592
