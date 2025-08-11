Китайские корабли столкнулись в охоте за филиппинцами

Судно береговой охраны Китая столкнулось с китайским военным кораблем во время погони за филиппинским патрульным катером в Южно-Китайском море, сообщает BBC со ссылкой на власти Филиппин.

По имеющейся информации, представители филиппинской береговой охраны раздавали гуманитарную помощь рыбакам в районе спорного рифа Скарборо, когда китайское судно выполнило рискованный маневр и нанесло «значительный ущерб» носовой палубе военного корабля КНР. На опубликованном филиппинской стороной видео видно, как китайское судно береговой охраны применяет водомет во время преследования филиппинского катера, после чего резко поворачивает и сталкивается с гораздо более крупным китайским военным кораблем.

По данным BBC, Пекин подтвердил факт конфронтации и обвинил Филиппины в «насильственном вторжении» в свои территориальные воды, однако о самом столкновении судов в китайском заявлении не упоминается.

После инцидента китайский военный корабль стал непригоден к эксплуатации, указывает BBC. В материале также отмечается, что информации о пострадавших пока нет.