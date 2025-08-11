USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Мирзоян рассказал Лаврову о деталях переговоров в Вашингтоне

19:34

Министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров 11 августа провели телефонный разговор, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Глава внешнеполитического ведомства Армении проинформировал о деталях состоявшихся контактов премьер-министра Республики Армения Н.В. Пашиняна с президентами США Д. Трампом и Азербайджана И. Алиевым. С. Лавровым была подчеркнута важность достижения устойчивого мира между Баку и Ереваном в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., достигнутых при центральной роли России. Обозначена готовность Москвы и далее содействовать комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении МИД РФ.

Также были обсуждены «некоторые актуальные вопросы российско-армянской повестки дня».

