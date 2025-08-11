Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию

Газа (Палестина). Фотоснимок с иорданского гуманитарного самолета: Газа превращена в руины вымершей цивилизации
Вашингтон (США). Президент США Дональд Трамп держит за руки президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время трехсторонней встречи в Белом доме
Нагасаки (Япония). Церемония памяти жертв американской атомной бомбардировки города Нагасаки 80 лет назад
Иерусалим (Израиль). Акция с требованием освобождения заложников и прекращения войны в секторе Газа
Сен-Лоран-де-ла-Кабрерис (Франция). Выжженная лесным пожаром земля
Киев (Украина). Взрыв осветил небо над городом во время удара российского беспилотника
Пекин (Китай). Бой гуманоидных роботов