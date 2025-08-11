USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию

19:39 1004

Газа (Палестина). Фотоснимок с иорданского гуманитарного самолета: Газа превращена в руины вымершей цивилизации

Вашингтон (США). Президент США Дональд Трамп держит за руки президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время трехсторонней встречи в Белом доме

Нагасаки (Япония). Церемония памяти жертв американской атомной бомбардировки города Нагасаки 80 лет назад

Иерусалим (Израиль). Акция с требованием освобождения заложников и прекращения войны в секторе Газа

Сен-Лоран-де-ла-Кабрерис (Франция). Выжженная лесным пожаром земля

Киев (Украина). Взрыв осветил небо над городом во время удара российского беспилотника

Пекин (Китай). Бой гуманоидных роботов

Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
20:25 90
Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию
Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию объектив haqqin.az
19:39 1005
Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают
Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают наш комментарий
14:05 3652
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
18:18 4296
Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»
Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»
18:33 1905
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
16:55 3328
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 7653
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 2641
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 6160
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8426
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 2592

