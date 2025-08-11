Украинские хакеры атаковали сеть российских силовиков

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины провели атаку на одного из крупнейших частных интернет-провайдеров РФ, обслуживающего российские силовые структуры, сообщили РБК-Украина источники.

По их данным, под ударом оказалась группа компаний «Филанко» — крупный поставщик интернета и хостинга, обслуживающий более 20 тыс. клиентов, включая «Билайн», МГТС, 24тв и силовые структуры РФ.

В результате атаки были выведены из строя 600 виртуальных машин, 24 гипервизора, уничтожено 800 терабайт данных, 11 физических серверов, 74 устройства для удаленного мониторинга данных из дата-центра, а также 12 терабайт данных с сенсоров, пять физических серверов в офисе и пять терабайт данных на них. Кроме того, было выведено из строя 3100 устройств коммутационного оборудования, включая 37 сервисных маршрутизаторов, а также маршрутизаторы ядра и границы сети.

Киберспециалисты украинской разведки также похитили со счетов компании в личном кабинете около $1,3 млн.

Кроме того, они взломали сайт по продаже «тревожных чемоданчиков» для российских силовиков и заменили главную страницу на фото убитых российских военнослужащих в Украине.