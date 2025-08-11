USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Украинские хакеры атаковали сеть российских силовиков

19:51 565

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины провели атаку на одного из крупнейших частных интернет-провайдеров РФ, обслуживающего российские силовые структуры, сообщили РБК-Украина источники.

По их данным, под ударом оказалась группа компаний «Филанко» — крупный поставщик интернета и хостинга, обслуживающий более 20 тыс. клиентов, включая «Билайн», МГТС, 24тв и силовые структуры РФ.

В результате атаки были выведены из строя 600 виртуальных машин, 24 гипервизора, уничтожено 800 терабайт данных, 11 физических серверов, 74 устройства для удаленного мониторинга данных из дата-центра, а также 12 терабайт данных с сенсоров, пять физических серверов в офисе и пять терабайт данных на них. Кроме того, было выведено из строя 3100 устройств коммутационного оборудования, включая 37 сервисных маршрутизаторов, а также маршрутизаторы ядра и границы сети.

Киберспециалисты украинской разведки также похитили со счетов компании в личном кабинете около $1,3 млн.

Кроме того, они взломали сайт по продаже «тревожных чемоданчиков» для российских силовиков и заменили главную страницу на фото убитых российских военнослужащих в Украине.

Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
20:25 91
Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию
Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию объектив haqqin.az
19:39 1007
Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают
Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают наш комментарий
14:05 3652
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
18:18 4297
Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»
Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»
18:33 1905
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
16:55 3329
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 7655
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 2642
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 6160
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8426
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 2592

