Медузы парализовали работу крупнейшей АЭС Европы

20:00

Атомная электростанция «Гравлин» на севере Франции, крупнейшая в Западной Европе, приостановила работу из-за массового нашествия медуз, сообщает «Коммерсант».

Фильтры водозаборных систем, обеспечивающих охлаждение реактора, оказались забиты большим количеством медуз. АЭС вынуждена брать воду из канала, ведущего от Северного моря.

По данным оператора EDF, вечером 10 августа автоматическая остановка произошла на четырех из шести реакторов «Гравлин» из-за забитых фильтров. Два других реактора были отключены ранее для ремонтных работ, поэтому сейчас работа всей АЭС приостановлена. В EDF подчеркнули, что угрозы безопасности нет, а сотрудники станции работают над скорейшим запуском. 

Мощность «Гравлин» составляет 5,4 ГВт — вырабатываемой электроэнергии достаточно для снабжения пяти миллионов домов. 

Эксперты отмечают общий рост численности медуз у побережья Северного моря между Дюнкерком и Кале, где расположена АЭС. Они связывают это с повышением температуры воды из-за изменения климата. Морские биологи поясняют, что медузы размножаются быстрее при более теплой воде, что приводит к росту их численности, в том числе в Северном море.

