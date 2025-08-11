В Санкт-Петербурге в доставке будут работать только россияне

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник подписал постановление, ограничивающее привлечение иностранцев к работе курьерами, сообщили в информационном управлении правительства города.

«Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодежи и студентов», – говорится в постановлении.

Власти уверены, что ограничение не повлияет на рынок доставки, поскольку число иностранных работников в этой сфере невелико. Работодателям предоставлен трехмесячный переходный период для «корректировки кадровой политики».

Ранее мигрантам в Санкт-Петербурге запретили работать в такси до конца текущего года.