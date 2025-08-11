USD 1.7000
В Санкт-Петербурге в доставке будут работать только россияне

20:13 425

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник подписал постановление, ограничивающее привлечение иностранцев к работе курьерами, сообщили в информационном управлении правительства города.

«Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодежи и студентов», – говорится в постановлении.

Власти уверены, что ограничение не повлияет на рынок доставки, поскольку число иностранных работников в этой сфере невелико. Работодателям предоставлен трехмесячный переходный период для «корректировки кадровой политики».

Ранее мигрантам в Санкт-Петербурге запретили работать в такси до конца текущего года.

Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
20:25 96
Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию
Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию объектив haqqin.az
19:39 1014
Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают
Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают наш комментарий
14:05 3654
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
18:18 4310
Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»
Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»
18:33 1916
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
16:55 3335
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 7658
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 2643
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 6160
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8426
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 2595

