Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили

Согласно сообщению, «в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность запущенного некоторое время назад проекта по поставкам азербайджанского газа в Сирию в результате совместного сотрудничества Азербайджана, Турции, Катара и Сирии, особо отмечена финансовая поддержка Катара в его реализации».

Кроме того, было затронуто значение парафированного в рамках визита президента Ильхама Алиева в США Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и других документов в обеспечении прочного мира и стабильности в регионе. Была отмечена роль президента США Дональда Трампа в достижении этих успехов».

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что «достигнутая договоренность о беспрепятственном транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом окажет положительное влияние на грузоперевалочную способность Срединного коридора в будущем».

Глава азербайджанского государства поблагодарил эмира Катара за поддержку процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

«Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил президента Ильхама Алиева с проявленным им лидерством в продвижении мирной повестки и достигнутыми историческими результатами. Президент Азербайджана пригласил эмира Катара посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было с удовлетворением принято», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.