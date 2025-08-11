USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили

20:25 968

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 августа позвонил эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, «в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность запущенного некоторое время назад проекта по поставкам азербайджанского газа в Сирию в результате совместного сотрудничества Азербайджана, Турции, Катара и Сирии, особо отмечена финансовая поддержка Катара в его реализации».

Кроме того, было затронуто значение парафированного в рамках визита президента Ильхама Алиева в США Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и других документов в обеспечении прочного мира и стабильности в регионе. Была отмечена роль президента США Дональда Трампа в достижении этих успехов».

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что «достигнутая договоренность о беспрепятственном транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом окажет положительное влияние на грузоперевалочную способность Срединного коридора в будущем».

Глава азербайджанского государства поблагодарил эмира Катара за поддержку процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

«Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил президента Ильхама Алиева с проявленным им лидерством в продвижении мирной повестки и достигнутыми историческими результатами. Президент Азербайджана пригласил эмира Катара посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было с удовлетворением принято», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
21:32 2303
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
16:55 3971
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
22:50 171
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
22:28 609
Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы
Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы обновлено 21:35
21:35 2541
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
19:28 3195
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция; все еще актуально
16:51 3281
Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала
Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала
21:20 2815
Остановился еще один крупный НПЗ России
Остановился еще один крупный НПЗ России
20:50 2589
Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном
Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном
20:36 1267
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
20:25 969

ЭТО ВАЖНО

Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
21:32 2303
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
16:55 3971
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
22:50 171
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
22:28 609
Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы
Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы обновлено 21:35
21:35 2541
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
19:28 3195
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция; все еще актуально
16:51 3281
Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала
Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала
21:20 2815
Остановился еще один крупный НПЗ России
Остановился еще один крупный НПЗ России
20:50 2589
Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном
Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном
20:36 1267
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
20:25 969
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться