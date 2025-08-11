Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном

Достигнутая 8 августа в Вашингтоне договоренность с участием лидеров Азербайджана, Армении и США стала историческим шагом на пути к долгосрочному миру на Южном Кавказе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На брифинге по итогам заседания правительства он отметил, что освобождение азербайджанских территорий от многолетней армянской оккупации открыло новый этап в развитии региона.

Турецкий лидер также приветствовал снятие ограничений в отношении Азербайджана.

«Удовлетворение турецкой стороны я довел до своего брата – президента Азербайджана Ильхама Алиева. Подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном», – сказал глава государства.

По словам Эрдогана, с установлением атмосферы мира в регионе будет восстановлено автомобильное и железнодорожное сообщение, откроются пограничные КПП, исчезнут барьеры для свободной торговли — всё это отвечает интересам всех стран Южного Кавказа.

Он также сообщил, что в ходе переговоров в понедельник обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном разблокировку коммуникаций, а также условия открытия турецко-армянской границы.

Эрдоган заверил, что Анкара продолжит борьбу за мир и стабильность в регионе.