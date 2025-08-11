Остановился еще один крупный НПЗ России

НПЗ производственной мощностью 5,8 млн тонн в год, который в прошлом году выпустил около 4 млн тонн бензина и дизеля, получил повреждения в результате атаки беспилотников, которая охватила 13 регионов России и аннексированный Крым.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» остановил прием сырья после удара украинского дрона в воскресенье, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Завод стал третьим НПЗ «Роснефти» за последнюю неделю, чью работу нарушили налеты беспилотников. 2 августа около половины мощностей остановил Рязанский завод компании, снабжающий топливом в том числе московский регион. На заводе мощностью 13,8 млн тонн в год — крупнейшем у «Роснефти» — произошла авария на двух из трех установок первичной переработки сырья.

В тот же день полностью прекратил выпуск Новокуйбышевский НПЗ — наиболее оснащенный в самарской группе «Роснефти». Его мощность составляет 8,3 млн тонн в год. Ремонт Новокуйбышевского и Рязанского НПЗ растянется на месяц, говорили ранее источники Reuters.

7 августа под удар БПЛА также попал Афипский НПЗ в Краснодарском крае, 10 августа — НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в Республике Коми на расстоянии почти 2 тысячи км от границы с Украиной.

Курирующий энергетику вице-премьер РФ Александр Новак 14 августа проведет экстренное совещание с представителями нефтяных компаний, сообщили Интерфаксу знакомые с ситуацией источники.