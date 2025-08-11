USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Остановился еще один крупный НПЗ России

20:50 2589

Саратовский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» остановил прием сырья после удара украинского дрона в воскресенье, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

НПЗ производственной мощностью 5,8 млн тонн в год, который в прошлом году выпустил около 4 млн тонн бензина и дизеля, получил повреждения в результате атаки беспилотников, которая охватила 13 регионов России и аннексированный Крым.

Завод стал третьим НПЗ «Роснефти» за последнюю неделю, чью работу нарушили налеты беспилотников. 2 августа около половины мощностей остановил Рязанский завод компании, снабжающий топливом в том числе московский регион. На заводе мощностью 13,8 млн тонн в год — крупнейшем у «Роснефти» — произошла авария на двух из трех установок первичной переработки сырья.

В тот же день полностью прекратил выпуск Новокуйбышевский НПЗ — наиболее оснащенный в самарской группе «Роснефти». Его мощность составляет 8,3 млн тонн в год. Ремонт Новокуйбышевского и Рязанского НПЗ растянется на месяц, говорили ранее источники Reuters.

7 августа под удар БПЛА также попал Афипский НПЗ в Краснодарском крае, 10 августа — НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в Республике Коми на расстоянии почти 2 тысячи км от границы с Украиной.

Курирующий энергетику вице-премьер РФ Александр Новак 14 августа проведет экстренное совещание с представителями нефтяных компаний, сообщили Интерфаксу знакомые с ситуацией источники.

Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
21:32 2307
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
16:55 3973
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
22:50 177
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
22:28 616
Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы
Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы обновлено 21:35
21:35 2545
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
19:28 3198
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция; все еще актуально
16:51 3282
Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала
Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала
21:20 2819
Остановился еще один крупный НПЗ России
Остановился еще один крупный НПЗ России
20:50 2590
Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном
Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном
20:36 1269
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
20:25 969

ЭТО ВАЖНО

Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
21:32 2307
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
16:55 3973
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
22:50 177
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
22:28 616
Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы
Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы обновлено 21:35
21:35 2545
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
19:28 3198
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция; все еще актуально
16:51 3282
Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала
Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала
21:20 2819
Остановился еще один крупный НПЗ России
Остановился еще один крупный НПЗ России
20:50 2590
Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном
Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном
20:36 1269
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
20:25 969
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться