Мир на Южном Кавказе: Пашинян и Кобахидзе созвонились

Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Кобахидзе в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что установление мира между Баку и Ереваном открывает новые возможности для всего региона Южного Кавказа. Об этом пишут армянские СМИ.

В ходе разговора в понедельник Пашинян рассказал грузинскому коллеге о результатах переговоров в Вашингтоне 8 августа, включая парафирование «Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном», совместное обращение в ОБСЕ с предложением распустить механизмы Минской группы, разблокировку региональных коммуникаций на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и взаимности, а также проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Пашинян выразил благодарность грузинской стороне за публичную поддержку достигнутых в Вашингтоне соглашений. Стороны также обсудили двусторонние и региональные вопросы.