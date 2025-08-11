Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас обсудил соглашение, подписанное Баку и Ереваном 8 августа в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Каллас поздравила Байрамова с подписанием Совместного заявления лидерами Азербайджана, США и Армении по итогам встречи в Вашингтоне, парафированием мирного договора, совместным призывом к ликвидации Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур, а также с другими достигнутыми договоренностями.

Стороны подчеркнули, что соглашения имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе. Каллас отметила, что ЕС готов и впредь оказывать поддержку продвижению мирного процесса.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также по региональной и международной повестке в сфере безопасности.