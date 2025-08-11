Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас обсудил соглашение, подписанное Баку и Ереваном 8 августа в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Каллас поздравила Байрамова с подписанием Совместного заявления лидерами Азербайджана, США и Армении по итогам встречи в Вашингтоне, парафированием мирного договора, совместным призывом к ликвидации Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур, а также с другими достигнутыми договоренностями.
Стороны подчеркнули, что соглашения имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе. Каллас отметила, что ЕС готов и впредь оказывать поддержку продвижению мирного процесса.
Собеседники также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также по региональной и международной повестке в сфере безопасности.
* * * 21:12
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провела телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении — Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Об этом сообщается на странице Европейской службы внешних связей в соцсети Х.
Каллас поздравила министров с прорывом, достигнутым в Вашингтоне 8 августа.
«Верховный представитель также предложила поддержку ЕС для реализации соглашения, инвестиций в сферу коммуникаций, для полноценной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», – говорится в публикации.
This afternoon HR/VP @kajakallas had phone calls wih Foreign Ministers @AraratMirzoyan and @Bayramiv_Jeyhun to congratulate them on the breakthrough reached last Friday.— European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) August 11, 2025
The HR/VP offered the EU’s support for the implementation of the agreement, investments in connectivity, on…