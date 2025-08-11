Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы

USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас обсудил соглашение, подписанное Баку и Ереваном 8 августа в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Каллас поздравила Байрамова с подписанием Совместного заявления лидерами Азербайджана, США и Армении по итогам встречи в Вашингтоне, парафированием мирного договора, совместным призывом к ликвидации Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур, а также с другими достигнутыми договоренностями.

Стороны подчеркнули, что соглашения имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе. Каллас отметила, что ЕС готов и впредь оказывать поддержку продвижению мирного процесса.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также по региональной и международной повестке в сфере безопасности.

* * * 21:12

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провела телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении — Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Об этом сообщается на странице Европейской службы внешних связей в соцсети Х.

Каллас поздравила министров с прорывом, достигнутым в Вашингтоне 8 августа.

«Верховный представитель также предложила поддержку ЕС для реализации соглашения, инвестиций в сферу коммуникаций, для полноценной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», – говорится в публикации.

