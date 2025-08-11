Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала

Российские танки могли бы оказаться в Киеве через четыре часа, если бы двигались по шоссе, однако один из «генералов» принял «гениальное» решение двигаться через сельскохозяйственные угодья, из-за чего машины застряли в грязи. Так заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Если бы русские поехали по шоссе, они бы добрались до Киева за 4 часа. Но российский генерал решил ехать через сельскохозяйственные угодья», - заявил Трамп.

По его словам, украинцам помогли противотанковые ракетные комплексы Javelin. Поставки этой техники были одобрены во время его первого президентского срока. «Если бы не я, все эти танки, которые были выведены из строя в первые дни боев, [...] были бы в Киеве за четыре часа, если бы двигались по шоссе», — добавил глава Белого дома.

«Я не знаю, кто этот генерал, но, зная президента России Владимира [Путина], его, вероятно, уже нет [в живых]», — отметил президент США.

При этом, судя по кадрам первых дней вторжения российской армии в Киевскую область, военная техника россиян едет по шоссе, а не по сельской местности.

Трамп также сказал, что собирается посадить президентов РФ и Украины «в одной комнате», чтобы они вместе решили проблему войны в Украине. «Я хочу, чтобы лидеры встретились, будет какой-то обмен территорией. Я знаю это от России и по разговорам со всеми. Во благо Украины. Хорошие вещи, не плохие. Это сложно, потому что линии неровные, будет обмен. Будут перемены на земле. Мы изменим линии фронта», — пообещал американский президент.

На пресс-конференции в Вашингтоне глава Белого дома заявил, что Зеленского на встречу на Аляске не приглашали.