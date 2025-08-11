USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала

21:20

Российские танки могли бы оказаться в Киеве через четыре часа, если бы двигались по шоссе, однако один из «генералов» принял «гениальное» решение двигаться через сельскохозяйственные угодья, из-за чего машины застряли в грязи. Так заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Если бы русские поехали по шоссе, они бы добрались до Киева за 4 часа. Но российский генерал решил ехать через сельскохозяйственные угодья», - заявил Трамп.

По его словам, украинцам помогли противотанковые ракетные комплексы Javelin. Поставки этой техники были одобрены во время его первого президентского срока. «Если бы не я, все эти танки, которые были выведены из строя в первые дни боев, [...] были бы в Киеве за четыре часа, если бы двигались по шоссе», — добавил глава Белого дома.

«Я не знаю, кто этот генерал, но, зная президента России Владимира [Путина], его, вероятно, уже нет [в живых]», — отметил президент США.

При этом, судя по кадрам первых дней вторжения российской армии в Киевскую область, военная техника россиян едет по шоссе, а не по сельской местности.

Трамп также сказал, что собирается посадить президентов РФ и Украины «в одной комнате», чтобы они вместе решили проблему войны в Украине. «Я хочу, чтобы лидеры встретились, будет какой-то обмен территорией. Я знаю это от России и по разговорам со всеми. Во благо Украины. Хорошие вещи, не плохие. Это сложно, потому что линии неровные, будет обмен. Будут перемены на земле. Мы изменим линии фронта», — пообещал американский президент.

На пресс-конференции в Вашингтоне глава Белого дома заявил, что Зеленского на встречу на Аляске не приглашали. 

Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
21:32
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
22:50
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
22:28
Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы
Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы
21:35
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
19:28
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую
16:51
Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала
Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала
21:20
Остановился еще один крупный НПЗ России
Остановился еще один крупный НПЗ России
20:50
Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном
Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном
20:36
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
20:25

