Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»

Соединенные Штаты урегулировали конфликт между Арменией и Азербайджаном, чего не смогла добиться Россия, сказал президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Конфликт длился 37 лет. И два лидера встали и сказали: «Мы никогда не думали, что это удастся решить». Россия пыталась решить этот вопрос. Ситуация была очень сложной, но мы сделали это», – сказал Трамп журналистам.

По словам президента США, мирное соглашение между Баку и Ереваном является «хорошей сделкой».

«Каково определение хорошей сделки? Я расскажу вам после того, как узнаю, что это за сделка. Потому что определений может быть много. Вы говорите об очень большой и сложной ситуации. Я уже говорил, что война, которую я только что уладил с Азербайджаном и Арменией, была почти такой же сложной, как эта [российско-украинская война]. Это связано с маршрутами и торговлей».

