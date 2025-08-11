Турцию продолжает трясти: афтершоки не стихают

В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир в понедельник произошли два землетрясения магнитудой 4,1 и 4,5, сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 11,9 км, второго – 8,6 км. Информация о последствиях пока не поступала.

AFAD утром 11 августа продолжало фиксировать афтершоки в провинции Балыкесир: за три часа было зарегистрировано около 45 толчков магнитудой от 1,5 до 4,4. Самый сильный из них зафиксировали в 05:55 по бакинскому времени.

Накануне в Балыкесире произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого погиб один человек. Сильнее всего толчки ощущались в Измире, Стамбуле, Балыкесире и Манисе. Некоторые афтершоки достигали магнитуды от 4,0 до 5,0. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что подземные толчки привели к разрушению 16 зданий, в том числе четырех жилых. В результате бедствия пострадали 29 человек, все они госпитализированы.