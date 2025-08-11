Взрыв на сталелитейном заводе в Америке: несколько раненых

На заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания произошел взрыв. Есть пострадавшие, сообщают американские СМИ.

«В понедельник несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе US Steel в Клэртоне», — указано в сообщении телеканала CBS.

По словам губернатора штата Джоша Шапиро, на месте работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. Associated Press заявило, что под завалами находятся люди. Завод является крупнейшим коксохимическим предприятием в Северной Америке.