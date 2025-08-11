USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Взрыв на сталелитейном заводе в Америке: несколько раненых

22:05 344

На заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания произошел взрыв. Есть пострадавшие, сообщают американские СМИ.

«В понедельник несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе US Steel в Клэртоне», — указано в сообщении телеканала CBS.

По словам губернатора штата Джоша Шапиро, на месте работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. Associated Press заявило, что под завалами находятся люди. Завод является крупнейшим коксохимическим предприятием в Северной Америке.

Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
21:32 2321
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
16:55 3977
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
22:50 185
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
22:28 622
Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы
Евросоюз поздравил Азербайджан с роспуском Минской группы обновлено 21:35
21:35 2558
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
19:28 3200
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция; все еще актуально
16:51 3284
Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала
Трамп рассказал об «ошибке» российского генерала
21:20 2832
Остановился еще один крупный НПЗ России
Остановился еще один крупный НПЗ России
20:50 2594
Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном
Исторический шаг: Эрдоган приветствует договоренность между Баку и Ереваном
20:36 1271
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
20:25 971

