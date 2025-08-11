Трамп передумал: золото вновь без пошлин

США не намерены применять пошлины в отношении импортируемого в страну золота, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Золото не будет облагаться пошлинами», – написал глава Белого дома в понедельник в соцсети Truth Social.

Ранее Таможенно-пограничная служба США заявила, что золотые слитки весом 1 кг и 100 унций (2,8 кг) должны классифицироваться по таможенному коду, который подпадает под действие импортных пошлин. Издание Financial Times писало, что это может нанести удар по Швейцарии как крупнейшему в мире центру переработки золота и «перевернуть мировой рынок».

После этого распоряжения Таможенно-пограничной службы США декабрьские фьючерсы на золото обновили исторический максимум, поднявшись до $3534,1 за тройскую унцию.