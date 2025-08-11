«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи

В последние дни иранские паблики распространяют список израильских чиновников и военных, «приговоренных к ликвидации».

Рядом с фотографиями высокопоставленных лиц сделаны различные подписи: в частности, у фото премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху написано «преступник против человечности»; рядом с фото министра обороны Исраэля Каца – «министр террора» и т.д.

Министр обороны Исраэль Кац в ответ написал в своем аккаунте в соцсети X: «Иран публикует список высокопоставленных лиц израильского военно-политического руководства, намеченных к ликвидации. Я советую… Хаменеи, когда он выходит из бункера, время от времени поднимать взгляд к небу и внимательно прислушиваться к каждому жужжанию…».

Кац упоминает также об израильской операции «Красная свадьба» в начале 12-дневной войны Израиля с Ираном. Целью операции было нейтрализовать высшее военное руководство Ирана. В первые минуты 12-дневной войны погибли несколько иранских генералов, включая высшее командование ВВС Ирана, собравшееся в одной локации.