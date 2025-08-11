Трамп не верит в сделку с ХАМАС: Израиль должен принять решение сам

Израиль должен сам определить, как действовать в секторе Газа, однако палестинское движение ХАМАС вряд ли согласится на освобождение заложников в рамках сделки, считает президент США Дональд Трамп.

«Они (ХАМАС) не собираются освобождать заложников в нынешних условиях. Думаю, этого будет очень трудно добиться», — заявил Трамп в интервью израильскому 12-му каналу.

Американский лидер подчеркнул, что Израиль сам должен решать, как действовать, и готов ли он допустить сохранение присутствия ХАМАС в Газе. При этом Трамп отказался прямо ответить, поддерживает ли он решение израильского кабинета министров о начале новой операции по захвату города Газа.

Тем не менее израильский 12-й канал интерпретировал высказывания Трампа как согласие с доводами премьер-министра Биньямина Нетаньяху о необходимости усилить военное давление на ХАМАС.

На вопрос о своей позиции по решению израильского кабинета Трамп уклонился от прямого ответа, отметив лишь, что в минувшее воскресенье у него состоялся «хороший разговор» с Нетаньяху. «Скажу одно: помните 7 октября. Помните 7 октября», – добавил он.

Накануне Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху, в ходе которого обсудил принятое израильскими властями решение о начале новой фазы операции в Газе. По итогам беседы премьер-министр поблагодарил американскую сторону за поддержку. Позже на пресс-конференции Нетаньяху заявил, что поручил ЦАХАЛ представить планы по «захвату» города Газа в кратчайшие сроки.

В понедельник в Каир прибыла высокопоставленная делегация ХАМАС для переговоров с египетской разведкой. Основная тема обсуждения – возможность возобновления непрямых переговоров с Израилем об освобождении заложников.