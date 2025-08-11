Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем

Правительство Сирии обратилось к Москве с просьбой возобновить патрули российской военной полиции в южных провинциях, граничащих с Израилем. Об этом 11 августа сообщило российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, эта инициатива обсуждалась 1 августа в Москве на встрече главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани с представителями сирийской диаспоры. Ранее аш-Шибани встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пояснил источник издания, подобная мера могла бы, по мнению переходного правительства, ограничить военную активность Израиля, занявшего с декабря 2024 года часть южных районов Сирии и продолжающего операции на этой территории. Возвращение РФ на прежние позиции могло бы «препятствовать вмешательству Израиля в сирийские дела», заявил собеседник.

«Это положительная вещь», — полагает он, добавив, что Москва способна в то же время урегулировать отношения переходного правительства с израильтянами.

Через несколько дней после визита в Москву аш-Шибани патрули российской военной полиции впервые с момента падения режима Асада были замечены в окрестностях города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии. Как утверждает саудовская газета Asharq Al-Awsat, военная колонна в сопровождении двух вертолетов проследовала на восток от этого населенного пункта, который расположен на границе с Турцией и де-факто находится в зоне ответственности так называемых «сирийских демократических сил» (СДС) — контролируемого курдскими боевиками военного альянса.

Источник «Коммерсанта» называет активность России в Эль-Камышлы результатом активизирующегося взаимодействия между переходным правительством и Москвой. При этом он обращает внимание на то, что патрулирование велось без участия представителей СДС.

Источник «Коммерсанта» в Израиле заявил, что отношение еврейского государства к возвращению российских патрулей на юг Сирии будет определять множество факторов: «Это в том числе договоренности между Россией и Израилем, а также позиция, которую Россия займет, если у нее появится договор с новым правительством».