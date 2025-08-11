Крупнейший в мире суверенный фонд отказался от израильских активов

Крупнейший в мире суверенный фонд – Государственный пенсионный фонд Норвегии – отказался от инвестиций в 11 израильских компаний и прекращает сотрудничество с внешними управляющими в Израиле. Об этом говорится в релизе Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющей фондом.

Ранее Министерство финансов Норвегии поручило NBIM пересмотреть участие фонда в израильских активах. По состоянию на конец первого полугодия 2025 года в портфеле фонда значились доли в 61 израильской компании, из которых 11 находились за пределами рекомендованного индексного портфеля Минфина. На сегодняшний день фонд полностью вышел из всех таких активов. В NBIM также подчеркнули, что в дальнейшем не планируют инвестировать и в те израильские компании, которые входят в индекс. Фонд также принял решение прекратить сотрудничество с внешними управляющими в Израиле.

«Эти меры были приняты в ответ на чрезвычайные обстоятельства. Ситуация в секторе Газа представляет собой серьезный гуманитарный кризис. Мы инвестируем в компании, работающие в стране, находящейся в состоянии войны, а ситуация на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа недавно ухудшилась», – заявил генеральный директор NBIM Николай Танген.

По информации Bloomberg, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг на прошлой неделе распорядился провести проверку всех инвестиций в Израиле. Поводом для этого стало расследование газеты Aftenposten, в котором утверждалось, что одна из компаний в портфеле фонда – Bet Shemesh Engines – обслуживает истребители, задействованные в ударах по Газе. Согласно данным на сайте NBIM, в 2023 году фонд приобрел 1,3% акций Bet Shemesh Engines, а в следующем году увеличил свою долю до 2,1%.