Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой

Власти итальянского региона Апулия утвердили закон, вводящий с 2026 года обязательный региональный компенсационный налог для всех экспортеров и импортеров природного и сжиженного природного газа, заключающих новые контракты на поставки. По своей сути этот платеж является экологическим фискальным сбором, величина которого будет дифференцированной и напрямую зависеть от объема поставок. Закон не коснется уже действующих контрактов, в том числе соглашения по увеличению на 1 миллиард кубометров годовых поставок газа с азербайджанского месторождения «Шахдениз», которое вступит в силу с 1 января 2026 года. Однако закон напрямую затронет перспективные проекты расширения экспорта азербайджанского газа в Европу через территорию Италии и окажет влияние на закупки самой Италией как у Азербайджана, так и у других поставщиков газа, поступающего в этот порт.

Апулия, расположенная у побережья Адриатического моря на юго-востоке Италии, является ключевым узлом европейской энергетической логистики. Здесь находятся несколько крупных портов, принимающих СПГ из Африки и США, а также конечная точка европейского участка Южного газового коридора — Трансадриатического газопровода (TAP). Принятый закон предусматривает нефиксированный размер налога, что уже создает значительные сложности для переговоров между поставщиками и покупателями газа, поступающего в регион различными способами. С декабря 2020 года Европа получает азербайджанский газ по TAP, и до 95 процентов этих объемов направляется именно в Италию. Нововведения региональных властей Апулии приведут к удорожанию поставок для новых покупателей, поскольку для грузоотправителей налог станет дополнительной составляющей тарифа. Это несет в себе прямую угрозу экономической жизнеспособности маршрута и ставит под вопрос заключение новых газотранспортных соглашений с потенциальными клиентами в Европе. По информации haqqin.az, в условиях аукциона по распределению мощностей транспортировки на период расширения TAP консорциум TAP AG совместно с итальянской компанией Snam, отвечающей за итальянский участок газопровода, уже предусмотрели специальное положение о возможном применении этого налога. Однако отсутствие четких разъяснений по механизму его расчета и уплаты создает риски пересмотра коммерческих условий уже после завершения торгов, что резко повышает неопределенность для участников рынка.