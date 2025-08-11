USD 1.7000
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой

мы спрашиваем - они отвечают
Ламия Исаева, собкор
11 августа 2025, 22:56 2899

Власти итальянского региона Апулия утвердили закон, вводящий с 2026 года обязательный региональный компенсационный налог для всех экспортеров и импортеров природного и сжиженного природного газа, заключающих новые контракты на поставки.

По своей сути этот платеж является экологическим фискальным сбором, величина которого будет дифференцированной и напрямую зависеть от объема поставок. Закон не коснется уже действующих контрактов, в том числе соглашения по увеличению на 1 миллиард кубометров годовых поставок газа с азербайджанского месторождения «Шахдениз», которое вступит в силу с 1 января 2026 года.

Однако закон напрямую затронет перспективные проекты расширения экспорта азербайджанского газа в Европу через территорию Италии и окажет влияние на закупки самой Италией как у Азербайджана, так и у других поставщиков газа, поступающего в этот порт.

Закон напрямую затронет перспективные проекты расширения экспорта азербайджанского газа в Европу через территорию Италии

Апулия, расположенная у побережья Адриатического моря на юго-востоке Италии, является ключевым узлом европейской энергетической логистики. Здесь находятся несколько крупных портов, принимающих СПГ из Африки и США, а также конечная точка европейского участка Южного газового коридора — Трансадриатического газопровода (TAP). Принятый закон предусматривает нефиксированный размер налога, что уже создает значительные сложности для переговоров между поставщиками и покупателями газа, поступающего в регион различными способами.

С декабря 2020 года Европа получает азербайджанский газ по TAP, и до 95 процентов этих объемов направляется именно в Италию. Нововведения региональных властей Апулии приведут к удорожанию поставок для новых покупателей, поскольку для грузоотправителей налог станет дополнительной составляющей тарифа. Это несет в себе прямую угрозу экономической жизнеспособности маршрута и ставит под вопрос заключение новых газотранспортных соглашений с потенциальными клиентами в Европе.

По информации haqqin.az, в условиях аукциона по распределению мощностей транспортировки на период расширения TAP консорциум TAP AG совместно с итальянской компанией Snam, отвечающей за итальянский участок газопровода, уже предусмотрели специальное положение о возможном применении этого налога. Однако отсутствие четких разъяснений по механизму его расчета и уплаты создает риски пересмотра коммерческих условий уже после завершения торгов, что резко повышает неопределенность для участников рынка.

Апулия, расположенная у побережья Адриатического моря на юго-востоке Италии, является ключевым узлом европейской энергетической логистики

Как отметил представитель Snam, у потенциальных покупателей новых объемов газа возникает сразу несколько проблем - отсутствие фиксированной цены доставки через Апулию, неопределенность с размером и порядком уплаты налога, необходимость адаптации под новые условия тарифной политики операторов транспортировки, включая Snam. Данная неопределенность способна привести к отказу импортеров и экспортеров от использования этого маршрута в пользу более предсказуемых направлений. Впервые грузоотправители, работающие с итальянской администрацией, оказались в ситуации, когда невозможно корректно сформировать транспортный тариф, а без тарифа невозможен выход на полноценные газотранспортные контракты.

Консорциум TAP AG и госкомпания SOCAR, являющаяся в 2025 году председателем совета директоров TAP AG, пока воздерживаются от комментариев. Тем временем власти Апулии не спешат давать разъяснения, игнорируя опасения ключевых участников рынка и фактически создавая препятствия для наращивания газового импорта в Италию и Европу.

В 2024 году Европа импортировала 273 миллиарда кубометров газа, из которых 172 миллиарда поступили по газопроводам, а 101 миллиард - в виде СПГ. Но уже с 2025 года фиксируется рост закупок, особенно у Азербайджана, США и африканских стран. Потребность Италии в газе достигает 65 миллиардов кубометров в год, при этом около 10 миллиардов кубометров приходится на азербайджанские поставки.

Ранее Рим заявлял о намерении увеличить объем закупок у Азербайджана, однако новые правила Апулии способны поставить эти планы под угрозу, создав для поставщиков и покупателей дополнительный экономический и регуляторный барьер.

