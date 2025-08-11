USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Зеленский: Путин не готовится к миру

11 августа 2025, 23:03

Президент РФ Владимир Путин не готовится к прекращению огня в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад разведки.

«Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше. Нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации», - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что россияне перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. «Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий», - добавил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что в понедельник провел разговоры с лидерами Канады, Саудовской Аравии, Литвы и Индии. «Всех объединяет понимание четких фактов. Первое — суверенитет и территориальная целостность Украины должны уважаться. Второе — вопросы о войне против Украины должны решаться только с участием Украины. Третье — Россия должна делать необходимые шаги, чтобы закончить эту войну. Именно от России до сих пор нет ни одного шага», — добавил украинский президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время своей встречи с Путиным попытается вернуть Украине часть «важной территории», захваченной Россией во время войны.

Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
11 августа 2025, 23:33
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
11 августа 2025, 19:28
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
11 августа 2025, 23:23
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией…
11 августа 2025, 19:14
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
11 августа 2025, 22:56
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
11 августа 2025, 21:52
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
11 августа 2025, 18:18
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
11 августа 2025, 21:32
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
11 августа 2025, 16:55
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
11 августа 2025, 22:50
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
11 августа 2025, 22:28

