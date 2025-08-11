Зеленский: Путин не готовится к миру

«Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше. Нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации», - сказал президент Украины.

Президент РФ Владимир Путин не готовится к прекращению огня в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад разведки.

Зеленский добавил, что россияне перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. «Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий», - добавил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что в понедельник провел разговоры с лидерами Канады, Саудовской Аравии, Литвы и Индии. «Всех объединяет понимание четких фактов. Первое — суверенитет и территориальная целостность Украины должны уважаться. Второе — вопросы о войне против Украины должны решаться только с участием Украины. Третье — Россия должна делать необходимые шаги, чтобы закончить эту войну. Именно от России до сих пор нет ни одного шага», — добавил украинский президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время своей встречи с Путиным попытается вернуть Украине часть «важной территории», захваченной Россией во время войны.