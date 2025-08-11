USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Трамп отложил удар по Китаю

11 августа 2025, 23:08 719

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переносе на 90 дней введения новых повышенных пошлин на импорт из Китая, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.

«Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней», - говорится в публикации.

Указ был подписан всего за несколько часов до того момента, когда должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР, введенная ранее главой Белого дома, отмечает CNBC.

Задержка стала ожидаемым результатом последнего раунда переговоров между американскими торговыми переговорщиками и их китайскими коллегами, которые состоялись в Стокгольме (Швеция) в конце прошлого месяца.

В июле агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя министра коммерции Китая Ли Чэнгана сообщало, что Пекин и Вашингтон выразили готовность продлить паузу во введении взаимных повышенных пошлин. Глава американского Минфина Скотт Бессент отмечал, что отсрочка на 90 дней рассматривается как один из возможных шагов. Третий этап переговоров между США и Китаем по торговым вопросам прошел в Стокгольме 28–29 июля. Два предыдущих раунда состоялись 10–11 мая в Швейцарии и 9 июня в Великобритании. Ранее Трамп заявлял о достигнутом торговом соглашении с Китаем. Однако, как пояснил министр торговли США Говард Латник, речь шла не о полноценном соглашении, а о формализации договоренностей по пошлинам, зафиксированных сторонами на встречах в Женеве и Лондоне.

Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 1821
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 3797
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 5803
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 6660
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 2904
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2215
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 6793
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 3663
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4388
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
11 августа 2025, 22:50 1622
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
11 августа 2025, 22:28 1504

