Трамп отложил удар по Китаю

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переносе на 90 дней введения новых повышенных пошлин на импорт из Китая, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.

«Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней», - говорится в публикации.

Указ был подписан всего за несколько часов до того момента, когда должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР, введенная ранее главой Белого дома, отмечает CNBC.

Задержка стала ожидаемым результатом последнего раунда переговоров между американскими торговыми переговорщиками и их китайскими коллегами, которые состоялись в Стокгольме (Швеция) в конце прошлого месяца.

В июле агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя министра коммерции Китая Ли Чэнгана сообщало, что Пекин и Вашингтон выразили готовность продлить паузу во введении взаимных повышенных пошлин. Глава американского Минфина Скотт Бессент отмечал, что отсрочка на 90 дней рассматривается как один из возможных шагов. Третий этап переговоров между США и Китаем по торговым вопросам прошел в Стокгольме 28–29 июля. Два предыдущих раунда состоялись 10–11 мая в Швейцарии и 9 июня в Великобритании. Ранее Трамп заявлял о достигнутом торговом соглашении с Китаем. Однако, как пояснил министр торговли США Говард Латник, речь шла не о полноценном соглашении, а о формализации договоренностей по пошлинам, зафиксированных сторонами на встречах в Женеве и Лондоне.