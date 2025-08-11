USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Смертельное ДТП на юге Азербайджана: погибли ребенок и его отец

11 августа 2025, 23:32 1085

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вечером в понедельник в Билясуварском районе, расположенном на юге Азербайджана, сообщает TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана).

Около 19:00 на трассе Алят – Астара столкнулись легковые автомобили Mercedes и ВАЗ-21015. В результате аварии три человека – две женщины и один мужчина – были доставлены в отделение скорой помощи Билясуварской центральной районной больницы. Пострадавшими оказались пациенты 1961, 1975 и 1996 годов рождения, у них диагностированы ушибы различных частей тела, переломы и тупые травмы.

Пациентам 1961 и 1975 годов рождения была оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное, после чего они были отпущены на амбулаторное лечение. Пострадавшая 1996 года рождения находится в хирургическом отделении, ее состояние оценивается как средней тяжести.

В TƏBİB также сообщили, что на месте происшествия до прибытия медиков скончалась девочка 2025 года рождения. Ее отец также погиб.

Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 1822
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 3798
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 5804
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 6660
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 2905
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2215
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 6794
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 3663
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4388
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
11 августа 2025, 22:50 1623
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
11 августа 2025, 22:28 1504

ЭТО ВАЖНО

Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 1822
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 3798
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 5804
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 6660
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 2905
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2215
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 6794
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 3663
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4388
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
11 августа 2025, 22:50 1623
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
11 августа 2025, 22:28 1504
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться