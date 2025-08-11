Смертельное ДТП на юге Азербайджана: погибли ребенок и его отец

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вечером в понедельник в Билясуварском районе, расположенном на юге Азербайджана, сообщает TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана).

Около 19:00 на трассе Алят – Астара столкнулись легковые автомобили Mercedes и ВАЗ-21015. В результате аварии три человека – две женщины и один мужчина – были доставлены в отделение скорой помощи Билясуварской центральной районной больницы. Пострадавшими оказались пациенты 1961, 1975 и 1996 годов рождения, у них диагностированы ушибы различных частей тела, переломы и тупые травмы.

Пациентам 1961 и 1975 годов рождения была оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное, после чего они были отпущены на амбулаторное лечение. Пострадавшая 1996 года рождения находится в хирургическом отделении, ее состояние оценивается как средней тяжести.

В TƏBİB также сообщили, что на месте происшествия до прибытия медиков скончалась девочка 2025 года рождения. Ее отец также погиб.