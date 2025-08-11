USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники

наша корреспонденция
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
11 августа 2025, 23:33 1824

Через четыре–пять лет Израиль планирует развернуть стратегическую лазерную систему перехвата, способную уничтожать не только беспилотники и ракеты малой дальности, но и баллистические ракеты, запускаемые с территории Ирана и Йемена.

Об этом заявил председатель совета директоров оборонной компании Rafael и бывший министр энергетики Юваль Штайниц на конференции в Тель-Авивском университете, посвященной итогам 12-дневной ирано-израильской войны.

Юваль Штайниц представил стратегическую лазерную систему перехвата

Следует отметить, что первое боевое применение израильского лазера уже состоялось — в ходе боевых действий на севере он уничтожил 35 беспилотников «Хезболлы». Это была облегченная версия с мощностью луча 30 кВт. Однако на подходе стационарная система «Маген Ор» («Щит света») с мощностью 100 кВт, способная поражать ракеты малой и средней дальности на дистанции до 10 километров.

Компания Rafael, являющаяся одним из трех «китов» израильского ВПК, разрабатывает три основных модификации лазерных систем: «Маген Ор» — стационарный комплекс для защиты городов и стратегических объектов мощностью 100 кВт; Iron Beam M — мобильная версия на восьмиколесном шасси мощностью 50 кВт, предназначенная для защиты войск и инфраструктуры; а также Lite Beam — легкий 10-киловаттный лазер для установки на пикапы  для уничтожения дронов и легких БПЛА.

Ключевой же является перспективная космическая модификация для перехвата баллистических ракет на траектории подъема, что может стать мировой технологической сенсацией в сфере стратегической противоракетной обороны.

На подходе стационарная система «Маген Ор» («Щит света») с мощностью 100 кВт, способная поражать ракеты малой и средней дальности на дистанции до 10 километров

Экономика войны: конец «асимметрии затрат»

Пуск одной ракеты-перехватчика системой «Железный купол» обходится Израилю примерно в 50 тысяч долларов США, тогда как себестоимость одной ракеты, которыми ХАМАС атакует из Газы Израиль, составляет 500–1000 долларов. В ходе 12-дневной войны 2025 года ЦАХАЛ, отражая атаки иранских баллистических ракет, использовал также до 20 процентов американских противоракет системы THAAD, каждая из которых стоит от 11 до 15 миллионов долларов.

Напротив, один лазерный «выстрел» стоит около 5 долларов — фактически стоимость электроэнергии. Если данная логика будет применена и к перехвату баллистических целей, это может стать революцией в стратегии ведения войн, когда оборонительные бои могут стать дешевле наступления.

Безусловно, лазеры не являются «абсолютным оружием»: они зависят от погодных условий (дым, пыль и туман снижают их эффективность), против них могут эффективно применяться защитные покрытия или аэрозольные завесы. И тем не менее, технологическое превосходство и, главное, чрезвычайно низкая себестоимость одного «выстрела», радикально меняют баланс сил.

Не случайно в гонку лазерных вооружений включились ведущие мировые производители: США продвигают системы HELIOS и DE M-SHORAD, Китай — береговые лазерные комплексы, Турция разрабатывает систему ALKA, Южная Корея планирует к 2030 году разместить лазеры для защиты от северокорейских ударов…

Но если Израиль подтвердит эффективность своих систем против баллистических целей, то станет лидером в нише вооружений нового поколения.

Для союзников Израиля по «Авраамовым соглашениям» новые системы станут стимулом к закупке его технологий, а для оппонентов — вызовом, требующим переосмысления своих возможностей в условиях нового технологического ландшафта

Для Ирана внедрение израильских лазеров, предназначенных для уничтожения баллистических целей, означает необходимость перестройки всей концепции ракетной войны. При таком положении вещей массовые пуски дешевых ракет перестанут быть эффективными, потребуется ставка на сложные, многоступенчатые и маневрирующие боеголовки. Помимо этого, потребуется более активное использование комбинированных атак - одновременное применение дронов, ракет и РЭБ для перегрузки системы, а также перенос ударного акцента на кибервойну, чтобы выводить из строя энергетическую инфраструктуру, питающую лазеры.

По мнению военных аналитиков, появление лазерного щита сделает Израиль менее уязвимым в длительных конфликтах и позволит перенести стратегический акцент с выживания на активное формирование региональной архитектуры безопасности.

Для союзников Израиля по «Авраамовым соглашениям» это станет стимулом к закупке его технологий, а для оппонентов — вызовом, требующим переосмысления своих возможностей в условиях нового технологического ландшафта.

