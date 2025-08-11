USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Никаких уступок и новые санкции против России

11 августа 2025, 23:54 1111

Министры иностранных дел стран Евроcоюза, а также глава МИД Украины Андрей Сибига провели 11 августа онлайн-конференцию об Украине на фоне запланированного на 15 августа саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, информирует DW.

Как заявила Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Брюссель против обсуждения каких-либо уступок Москве и готовит 19-й пакет санкций против РФ.

«Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки. Это никогда не работало с Россией в прошлом и не будет работать с Путиным сегодня», - сказала Каллас по итогам встречи глав МИД.

По словам Каллас, Сибига проинформировал европейских коллег о «текущих дипломатических усилиях и ситуации на поле боя»: «Мы полностью поддерживаем прекращение этой войны таким образом, чтобы не оставить России возможности вернуться и возобновить агрессию». «Право Украины на существование как суверенного государства под угрозой», - заявил глава европейской дипломатии.

Каллас сообщила, что ЕС работает над новым, 19-м пакетом санкций против РФ. Брюссель намерен продолжать поддерживать Украину как в военном, так и финансовом секторах.

11 августа канцлер Германии Фридрих Мерц инициировал проведение 13 августа онлайн-переговоров об Украине с участием лидеров стран Запада, а также президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидается, что, помимо них, в разговоре примут участие президенты и главы правительств Великобритании, Италии, Польши, Финляндии и Франции, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей ди Вэнс.

Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 1826
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 3801
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 5809
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 6661
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 2907
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2215
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 6794
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 3666
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4388
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
11 августа 2025, 22:50 1624
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
11 августа 2025, 22:28 1505

