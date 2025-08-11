Никаких уступок и новые санкции против России

Как заявила Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Брюссель против обсуждения каких-либо уступок Москве и готовит 19-й пакет санкций против РФ.

Министры иностранных дел стран Евроcоюза, а также глава МИД Украины Андрей Сибига провели 11 августа онлайн-конференцию об Украине на фоне запланированного на 15 августа саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, информирует DW.

«Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки. Это никогда не работало с Россией в прошлом и не будет работать с Путиным сегодня», - сказала Каллас по итогам встречи глав МИД.

По словам Каллас, Сибига проинформировал европейских коллег о «текущих дипломатических усилиях и ситуации на поле боя»: «Мы полностью поддерживаем прекращение этой войны таким образом, чтобы не оставить России возможности вернуться и возобновить агрессию». «Право Украины на существование как суверенного государства под угрозой», - заявил глава европейской дипломатии.

Каллас сообщила, что ЕС работает над новым, 19-м пакетом санкций против РФ. Брюссель намерен продолжать поддерживать Украину как в военном, так и финансовом секторах.

11 августа канцлер Германии Фридрих Мерц инициировал проведение 13 августа онлайн-переговоров об Украине с участием лидеров стран Запада, а также президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидается, что, помимо них, в разговоре примут участие президенты и главы правительств Великобритании, Италии, Польши, Финляндии и Франции, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей ди Вэнс.