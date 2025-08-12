Три претендента на кресло Федрезерва: Трамп примет решение осенью

Администрация президента США рассматривает трех основных кандидатов на пост председателя ФРС — заместителя главы регулятора Мишель Боуман, ее коллегу Филипа Джефферсона и руководителя Федерального резервного банка Далласа Лори Логан. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

«Министр финансов Скотт Бессент, который курирует процесс подбора, в ближайшие недели проведет собеседования с другими кандидатами… Ожидается, что президент (США Дональд Трамп) сделает окончательное заявление этой осенью», – говорится в публикации.

По данным агентства, среди альтернативных претендентов также рассматриваются директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, экономист Марк Самерлин, а также бывшие представители Федеральной резервной системы Кевин Уорш и Джеймс Буллард. При этом подчеркивается, что назначение кандидатов, не входящих в действующее руководство ФРС, потребует дополнительного утверждения в Сенате.

Как отмечает агентство, возможности Трампа по замене главы ФРС могут быть ограничены. По завершении срока председатель покидает пост, однако Джером Пауэлл пока не подтвердил, намерен ли уйти в мае 2026 года. Если он решит остаться, то сможет продолжить работу в составе правления ФРС до 2028 года.

Ранее Трамп заявил, что у него есть четыре кандидата на должность председателя ФРС.