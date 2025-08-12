USD 1.7000
Три претендента на кресло Федрезерва: Трамп примет решение осенью

Администрация президента США рассматривает трех основных кандидатов на пост председателя ФРС — заместителя главы регулятора Мишель Боуман, ее коллегу Филипа Джефферсона и руководителя Федерального резервного банка Далласа Лори Логан. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

«Министр финансов Скотт Бессент, который курирует процесс подбора, в ближайшие недели проведет собеседования с другими кандидатами… Ожидается, что президент (США Дональд Трамп) сделает окончательное заявление этой осенью», – говорится в публикации.

По данным агентства, среди альтернативных претендентов также рассматриваются директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, экономист Марк Самерлин, а также бывшие представители Федеральной резервной системы Кевин Уорш и Джеймс Буллард. При этом подчеркивается, что назначение кандидатов, не входящих в действующее руководство ФРС, потребует дополнительного утверждения в Сенате.

Как отмечает агентство, возможности Трампа по замене главы ФРС могут быть ограничены. По завершении срока председатель покидает пост, однако Джером Пауэлл пока не подтвердил, намерен ли уйти в мае 2026 года. Если он решит остаться, то сможет продолжить работу в составе правления ФРС до 2028 года.

Ранее Трамп заявил, что у него есть четыре кандидата на должность председателя ФРС.

Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 1827
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 3801
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 5811
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 6661
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 2910
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2216
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 6795
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 3666
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4388
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
11 августа 2025, 22:50 1624
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
11 августа 2025, 22:28 1505

