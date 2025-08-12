Аляска закроет небо для встречи Трампа и Путина

Авиавласти США закроют воздушное пространство над городом Анкоридж на Аляске 15 августа в день запланированной встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, сообщается в официальном уведомлении Федерального управления гражданской авиации (FAA).

В опубликованном «Уведомлении о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска» сообщается, что воздушное пространство над крупнейшим городом штата будет закрыто в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоте до 18 тысяч футов (около 5,5 тысяч метров).

Отмечается, что ограничения действуют в течение одного дня — в пятницу.

Ранее The New York Times сообщил, что саммит президентов США и РФ 15 августа может пройти в Анкоридже. Издание отмечает, что с момента вступления в должность в 2017 году Трамп посетил Аляску не менее пяти раз, преимущественно останавливаясь на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча с Путиным станет его первым официальным визитом в этот штат с начала второго срока.