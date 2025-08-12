«Я собирался…»: Трамп рассказал, почему не ввел санкции против России

Во время пресс-конференции в Белом доме 11 августа Трамп заявил, что не стал вводить новые санкции против РФ из-за того, что ему было предложено провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

8 августа истек срок ультиматума президента Соединенных Штатов Дональда Трампа России: он обещал ввести против Москвы вторичные санкции и пошлины, если не будет достигнуто перемирие в Украине.

«Я собирался сделать гораздо больше, но я получил звонок, что они хотят встретиться. Я посмотрю, о чем они хотят поговорить», – сказал американский лидер.

По словам Трампа, он хотел бы увидеть прекращение огня в войне, которую РФ ведет против Украины.

«Для танго нужны двое. У меня будет встреча на следующей неделе с ним (Путиным – ред.). У меня хорошие отношения с ним, хотя я не был с ним хорошим», – сказал президент США.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что, если до 8 августа российский президент Владимир Путин не начнет перемирие с Украиной, он введет против РФ вторичные санкции и тарифы. На прошлой неделе в западных СМИ появились слухи, что Трамп все же введет против России вторичные санкции. Но 8 августа этого не произошло. Вместо этого президент США анонсировал свою встречу с Путиным.