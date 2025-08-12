Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…

О том, какой исторической победой для Азербайджана и Армении является заключение прочного мира и стратегический разворот на Запад, сказано уже столько, что, похоже, добавить нечего. Еще полгода назад подобное казалось политической фантастикой! Однако сегодня важнее поговорить о том, как эту новую реальность воспринимают соседи Баку и Еревана по региону.

С Ираном все проще. Там до сих пор свербит память о недавнем величии и способности до смерти напугать соседей своими ракетами. Но после недавней совместной израильско-американской операции Иран превратился в геополитического карлика - напоминает богача, который внезапно разорился, но продолжает вести себя по-барски, тратя остатки состояния так, словно ничего не произошло. Какое-то время это еще будет возможно, но реальность всегда настигнет. Иран никогда не скрывал, что ни мирное соглашение, ни открытие Зангезурского коридора ему не нужны, и последние годы отчаянно сопротивлялся разблокированию границ в регионе. После подписания вашингтонских договоренностей из Тегерана донеслось грозное: «Мы сорвем процесс открытия коридора!» Ничего не поделаешь, Восток с его вычурными проклятиями, обещаниями стереть врага с лица земли и состязаниями в политической риторике остается Востоком. Но, похоже, иранские верховные инстанции довольно быстро поняли, что давить на Баку и Ереван им больше нечем, что все рычаги угроз основательно ликвидированы Иерусалимом и Вашингтоном. И вот уже президент Масуд Пезешкиан выходит с мягким заявлением: нас, мол, неправильно поняли, у нас нет претензий к проекту, тем более что он даже учитывает интересы Ирана. Словом, проблема исчезла, едва обозначившись. Совсем другая история с Россией. Здесь нет громких окриков, но смертельная обида очевидна. Все осуществляется под эгидой США и Турции, и Москва вынуждена помалкивать, хотя ее сопротивление уже началось. За последние два месяца задействованы все привычные рычаги давления на Баку: в азербайджанских помидорах стали находить «опасные бактерии», арестовывают представителей диаспоры, мстят за экономическое сотрудничество с Украиной...

Но в Кремле понимают, что эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева или азербайджанское общество. Поэтому очень скоро внимание будет переключено на Армению, в отношении которой рычагов влияния у России в разы больше - огромный экспорт, денежные переводы, богатая диаспора, российские инвестиции, военные базы и почти половина населения с пророссийскими взглядами. Москва будет давить на Ереван, рассчитывая, что до подписания армяно-азербайджанского мирного соглашения и запуска коридора пройдет не меньше двух лет. Но как только по Сюнику проедет первый азербайджанский грузовик, а управляющая американская компания получит первый платеж, окно возможностей для Кремля закроется навсегда. И, наконец, Грузия. Здесь уже не политика, а откровенная трагедия. Еще два-три года назад Тбилиси даже при нынешней власти считался лидером Южного Кавказа по реформам и союзником Запада номер один. Теперь же Азербайджан и Армения становятся стратегическими партнерами США, а Грузию уже этой осенью ждут санкции и отмена безвизового режима с ЕС. Пока соседи укрепляют транзитный потенциал, строят дороги, терминалы и привлекают мировые компании, Грузия утонула в поисках «внешних врагов» и в борьбе с мифическим «глобальным заговором». Проекты в энергетике и логистике заморожены, глубоководный порт в Анаклии так и не был построен, и даже расширение Потийского порта блокируется. Словом, из регионального лидера Грузия на глазах превращается в провинцию, занявшуюся крестовым походом против «тлетворного Запада». В грузинском обществе победа Баку и Еревана воспринимается с надеждой: на Западе могут решить, что, оторвав от России Армению и Азербайджан, не стоит оставлять ей и Грузию. Но для власти это удар, ведь по логике «Грузинской мечты» все, кто осмелился пойти против Москвы, должны быть наказаны, в противном случае рушится миф о необходимости быть покорными. А тут Ереван и Баку пошли против Кремля и – представьте себе! - не лежат в руинах. Сильнейший удар по пропаганде!