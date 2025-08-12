Telegram объявил войну вымогателям

В конце июля он призвал пользователей обращаться к нему лично или к команде мессенджера, если они сталкивались с шантажом и вымогательством.

По словам Дурова, в понедельник он получил сотни подобных жалоб. На их основании до конца недели будет заблокировано «множество» телеграм-каналов.

«Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали порочащие посты, а затем удаляли их в обмен на плату от жертв. Некоторых даже поймали на продаже так называемых «блокировок защиты» – сборов, которые жертвы должны платить, чтобы избежать преследования», – написал он.

Дуров также предостерег администраторов от попыток создать клоны заблокированных ресурсов: «Мы вас найдем».

С 2022 года администраторы ряда телеграм-каналов получили реальные сроки по обвинению в вымогательстве денег у российских чиновников и предпринимателей за отказ от публикации компрометирующих материалов («блок на негатив»).