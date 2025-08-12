USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Telegram объявил войну вымогателям

00:45

Мессенджер Telegram начнет блокировать каналы за публикацию персональных данных и вымогательство, сообщил основатель платформы Павел Дуров.

В конце июля он призвал пользователей обращаться к нему лично или к команде мессенджера, если они сталкивались с шантажом и вымогательством.

По словам Дурова, в понедельник он получил сотни подобных жалоб. На их основании до конца недели будет заблокировано «множество» телеграм-каналов.

«Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали порочащие посты, а затем удаляли их в обмен на плату от жертв. Некоторых даже поймали на продаже так называемых «блокировок защиты» – сборов, которые жертвы должны платить, чтобы избежать преследования», – написал он.

Дуров также предостерег администраторов от попыток создать клоны заблокированных ресурсов: «Мы вас найдем».

С 2022 года администраторы ряда телеграм-каналов получили реальные сроки по обвинению в вымогательстве денег у российских чиновников и предпринимателей за отказ от публикации компрометирующих материалов («блок на негатив»).

Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 1833
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 3804
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 5822
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 6664
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 2915
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2217
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 6796
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 3667
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4389
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
11 августа 2025, 22:50 1626
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
11 августа 2025, 22:28 1506

