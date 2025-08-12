USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

«Белуджи-освободители» теперь в американском списке террористов

01:02 99

Госдепартамент США признал «Освободительную армию Белуджистана» (ОАБ) и «Бригаду Маджида» («отряд смертников» при ОАБ) иностранной террористической организацией (FTO). Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как говорится в заявлении, ОАБ была впервые внесена в список террористов (SDGT) еще в 2019 году. С тех пор группировка взяла на себя ответственность за несколько нападений, совершенных, в том числе, «Бригадой Маджида».

В 2024 году ОАБ заявила, что осуществила атаки смертников вблизи аэропорта Карачи и портового комплекса Гвадар. В 2025 году группировка взяла на себя ответственность за захват поезда Jaffar Express, следовавшего из Кветты в Пешавар, в результате чего погиб 31 человек и более 300 пассажиров были взяты в заложники.

«Освободительная армия Белуджистана» -  сепаратистская вооруженная организация, действующая в регионе Белуджистан, который разделен между Ираном и Пакистаном. ОАБ ведет вооруженную борьбу против пакистанских властей.

Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 1836
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 3804
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 5823
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 6664
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 2915
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2218
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 6796
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 3668
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4389
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
11 августа 2025, 22:50 1626
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
11 августа 2025, 22:28 1506

ЭТО ВАЖНО

Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 1836
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 3804
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 5823
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 6664
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 2915
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2218
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 6796
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 3668
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4389
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
Сирия хочет вернуть русских на границу с Израилем
11 августа 2025, 22:50 1626
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
«Время от времени поднимайте взгляд к небу»: совет от Каца Хаменеи
11 августа 2025, 22:28 1506
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться