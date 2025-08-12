«Белуджи-освободители» теперь в американском списке террористов

Как говорится в заявлении, ОАБ была впервые внесена в список террористов (SDGT) еще в 2019 году. С тех пор группировка взяла на себя ответственность за несколько нападений, совершенных, в том числе, «Бригадой Маджида».

В 2024 году ОАБ заявила, что осуществила атаки смертников вблизи аэропорта Карачи и портового комплекса Гвадар. В 2025 году группировка взяла на себя ответственность за захват поезда Jaffar Express, следовавшего из Кветты в Пешавар, в результате чего погиб 31 человек и более 300 пассажиров были взяты в заложники.

«Освободительная армия Белуджистана» - сепаратистская вооруженная организация, действующая в регионе Белуджистан, который разделен между Ираном и Пакистаном. ОАБ ведет вооруженную борьбу против пакистанских властей.