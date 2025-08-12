USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

На Аляске готовят протесты к визиту Путина

01:15 537

В крупнейшем городе Аляски — Анкоридже — готовятся протесты из-за планируемой на 15 августа встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

По сообщению The Moscow Times, политическая организация Stand Up Alaska назначила акцию на четверг, 14 августа, за день до саммита. Мероприятие пройдет под лозунгом «Аляска с Украиной».

«С одобрения губернатора президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина. Мы собираемся, чтобы послать четкий сигнал как Трампу, так и Путину: Аляска решительно против авторитаризма», — говорится в заявлении на сайте организаторов.

На странице Stand Up Alaska в Facebook содержится призыв к местным жителям выйти на улицы и присоединиться к акции: «Присоединяйтесь к нам в Анкоридже, Аляска, чтобы протестовать против присутствия (Владимира Путина)».

Ранее Трамп объявил, что его личная встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. 14 июля Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня в Украине. Позже срок был сокращен до 10 дней — он истек 8 августа. Однако в связи с предложением Путина о личной встрече новые санкции не были введены.

Противоправные действия начальника заставы Госпогранслужбы Мамедова
Противоправные действия начальника заставы Госпогранслужбы Мамедова
02:05 746
Норвегия арестует Нетаньяху
Норвегия арестует Нетаньяху
01:56 520
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 2656
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 4026
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 7071
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 7183
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 3738
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2393
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 7054
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 4035
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4524

ЭТО ВАЖНО

Противоправные действия начальника заставы Госпогранслужбы Мамедова
Противоправные действия начальника заставы Госпогранслужбы Мамедова
02:05 746
Норвегия арестует Нетаньяху
Норвегия арестует Нетаньяху
01:56 520
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 2656
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 4026
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 7071
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 7183
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 3738
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2393
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 7054
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 4035
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4524
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться