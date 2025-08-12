На Аляске готовят протесты к визиту Путина

По сообщению The Moscow Times, политическая организация Stand Up Alaska назначила акцию на четверг, 14 августа, за день до саммита. Мероприятие пройдет под лозунгом «Аляска с Украиной».

«С одобрения губернатора президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина. Мы собираемся, чтобы послать четкий сигнал как Трампу, так и Путину: Аляска решительно против авторитаризма», — говорится в заявлении на сайте организаторов.

На странице Stand Up Alaska в Facebook содержится призыв к местным жителям выйти на улицы и присоединиться к акции: «Присоединяйтесь к нам в Анкоридже, Аляска, чтобы протестовать против присутствия (Владимира Путина)».

Ранее Трамп объявил, что его личная встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. 14 июля Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня в Украине. Позже срок был сокращен до 10 дней — он истек 8 августа. Однако в связи с предложением Путина о личной встрече новые санкции не были введены.