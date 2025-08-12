Трамп получил «ценный» совет от «очень умного» Орбана

Президент США Дональд Трамп консультировался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по поводу российско-украинской войны и спрашивал венгерского премьера, сможет ли Киев победить. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 11 августа.

Трамп охарактеризовал Орбана как «очень умного человека», отметив, что у него есть как сторонники, так и противники. Американский президент рассказал, что задал Орбану вопрос, сможет ли Украина победить в войне против России.

«Он посмотрел на меня, как бы говоря: «Какой глупый вопрос». Он сказал: «Россия – огромная страна, и они побеждают в жизни, воюя. Они воюют. Это то, чем они занимаются». Он (Орбан) сказал: «Китай победит вас торговлей. Россия победит вас войной».

В июле Орбан заявлял, что президент Владимир Зеленский неверно оценил шансы Украины в войне с РФ и сейчас находится в более сложном положении, чем год назад. Орбан также утверждал, что сейчас идет не война между Украиной и Россией, а «война между Западом и Россией», и подчеркивал важность встречи американского президента с главой Кремля Владимиром Путиным.