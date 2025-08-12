USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Норвегия арестует Нетаньяху

Норвегия осуждает действия Израиля в секторе Газа и исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его прибытия в королевство.

Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил замглавы норвежского МИД Андреас Моцфельдт Кравик.

«Действия Израиля совершенно неприемлемы. Мы видели школы, больницы, журналистов, которые подвергаются ударам», - отметил Кравик, говоря о ситуации в секторе Газа.

Он подчеркнул, что правительство Норвегии осведомлено о решении МУС об аресте Нетаньяху и «выполнит этот ордер, если он (премьер Израиля) вступит на норвежскую землю».

Кравик напомнил, что королевство совместно с рядом других стран ввело санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины.

Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 2656
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 4026
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 7072
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 7183
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 3740
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2393
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 7054
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 4035
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4525

