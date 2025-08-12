Противоправные действия начальника заставы Госпогранслужбы Мамедова

Военнослужащий N-ской воинской части Госпогранслужбы, дислоцированной в Нахчыване, рядовой Кянан Бакиев в июле 2023 года совершил суицид, застрелившись из ружья. Теперь же стали известны некоторые подробности этого трагического случая.

В ходе расследования было установлено, что причиной самоубийства рядового Бакиева стали противоправные действия начальника заставы, старшего лейтенанта Тофика Мамедова. Выяснилось, что старший лейтенант был груб не только в отношении Бакиева, но и других солдат. В частности, даже за незначительные ошибки во время службы солдаты подвергались побоям и давлению со стороны старшего лейтенанта. За малейшие проступки начальник заставы использовал в адрес Бакиева непристойные выражения, унижал его. Из написанного до самоубийства солдатом письма стало известно, что ранее он сообщал об этом своей семье.

За день до самоубийства командир в очередной раз подверг Бакиева оскорблениям и унижениям. В качестве повода Мамедов указал отсутствие чехлов на средствах связи и самовольное посещение столовой. Более того, начальник заставы прервал праздничное мероприятие по случаю дня рождения сослуживца Кянана, запретил разрезать торт, кроме того, забрал стул из комнаты, где нес службу Бакиев, чтобы наказать его, заставив стоять во время службы.

Все это вызвало у молодого человека сильное эмоциональное напряжение и привело к решению покончить с собой. Бакиев, подойдя к сослуживцу, дежурившему на заставе, сказал, что начальник заставы требует оружие. После он выстрелил себе в подбородок.

В найденном в кармане солдата письме было написано: «Мама, папа, простите меня. Я говорил, что не могу терпеть этого человека. Прощайте. Очень вас люблю. Простите меня. Бакиев».

В отношении старшего лейтенанта Тофика Мамедова было возбуждено уголовное дело по статье 329 (жестокое обращение с подчиненным военнослужащим) УК Азербайджана. Приговором Нахчыванского военного суда от 29 января 2024 года Мамедова приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Апелляционные жалобы обвиняемого были отклонены, Верховный суд оставил приговор в силе.