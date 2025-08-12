Самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе

Самолет рухнул в аэропорту Калиспелл в американском штате Монтана, пишет NBC Montana со ссылкой на шерифа округа.

На месте крушения самолета находятся спасатели, работают полицейские и пожарные. Информация о пострадавших и типе самолета пока неизвестна, говорится в материале.

Daily Mail сообщает, что в аэропорту на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета. Воздушное судно загорелось на подлете к взлетно-посадочной полосе, а затем врезалось в неподвижный самолет.

Четыре пассажира загоревшегося самолета выжили, пишет DM, двоим потребовалась помощь, их травмы медики оценили как незначительные. Второй самолет был пуст.