Украину ждет трудный выбор

«Я думаю, что Трамп говорит Путину: «Я дам тебе еще один шанс договориться о перемирии», прежде чем ввести жесткие санкции», - говорит экс-советник главы Белого дома.

Любое соглашение о прекращении войны будет «неприятным» или «очень сложным» для Украины, считает бывший советник президента США Дональда Трампа Фред Флейц. Его заявления приводит Sky News.

Флейц заявил, что президент США действительно хочет, чтобы прекратилась война в Украине, о чем он заявлял еще в 2024 году до того, как выиграл во второй раз президентские выборы.

«Он считает эту войну возмутительной, он считает ее ненужной, и я думаю, что он предпочел бы немедленного прекращения огня и убийств», - заявил Флейц.

Бывший советник президента США считает, что Украине будет трудно принять детали соглашения: «Мир скажет, что это неморально, но я считаю, что это моральнее, чем позволить конфликту продолжаться».

В пятницу, 15 августа, президенты США и России намерены при личной встрече обсудить войну в Украине и возможное мирное соглашение. До сих пор неизвестно, что предложит Путин, какие условия устроят Трампа и согласятся ли с ними Украина и Европа.