USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Украину ждет трудный выбор

заявил экс-советник Трампа
02:30 334

Любое соглашение о прекращении войны будет «неприятным» или «очень сложным» для Украины, считает бывший советник президента США Дональда Трампа Фред Флейц. Его заявления приводит Sky News.

«Я думаю, что Трамп говорит Путину: «Я дам тебе еще один шанс договориться о перемирии», прежде чем ввести жесткие санкции», - говорит экс-советник главы Белого дома.

Флейц заявил, что президент США действительно хочет, чтобы прекратилась война в Украине, о чем он заявлял еще в 2024 году до того, как выиграл во второй раз президентские выборы.

«Он считает эту войну возмутительной, он считает ее ненужной, и я думаю, что он предпочел бы немедленного прекращения огня и убийств», - заявил Флейц.

Бывший советник президента США считает, что Украине будет трудно принять детали соглашения: «Мир скажет, что это неморально, но я считаю, что это моральнее, чем позволить конфликту продолжаться».

В пятницу, 15 августа, президенты США и России намерены при личной встрече обсудить войну в Украине и возможное мирное соглашение. До сих пор неизвестно, что предложит Путин, какие условия устроят Трампа и согласятся ли с ними Украина и Европа. 

Противоправные действия начальника заставы Госпогранслужбы Мамедова
Противоправные действия начальника заставы Госпогранслужбы Мамедова
02:05 750
Норвегия арестует Нетаньяху
Норвегия арестует Нетаньяху
01:56 522
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 2656
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 4026
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 7072
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 7185
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 3740
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2394
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 7054
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 4035
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4526

ЭТО ВАЖНО

Противоправные действия начальника заставы Госпогранслужбы Мамедова
Противоправные действия начальника заставы Госпогранслужбы Мамедова
02:05 750
Норвегия арестует Нетаньяху
Норвегия арестует Нетаньяху
01:56 522
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция
11 августа 2025, 23:33 2656
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя
Ахиллес и черепаха. 2500 лет спустя проклятый мир
11 августа 2025, 19:28 4026
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают
Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23 7072
А Турция не может открыть границу с Арменией…
А Турция не может открыть границу с Арменией… наш комментарий
11 августа 2025, 19:14 7185
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают
11 августа 2025, 22:56 3740
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений
В Газе погибли журналисты «Аль-Джазиры». Германия потребовала от Израиля объяснений обновлено 21:52
11 августа 2025, 21:52 2394
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск… новость дополнена 18:18
11 августа 2025, 18:18 7054
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия»
Трамп об Азербайджане с Арменией: «Я сделал то, чего не смогла сделать Россия» видео
11 августа 2025, 21:32 4035
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту наша аналитика
11 августа 2025, 16:55 4526
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться