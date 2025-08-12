Украину ждет трудный выбор

Любое соглашение о прекращении войны будет «неприятным» или «очень сложным» для Украины, считает бывший советник президента США Дональда Трампа Фред Флейц. Его заявления приводит Sky News.
«Я думаю, что Трамп говорит Путину: «Я дам тебе еще один шанс договориться о перемирии», прежде чем ввести жесткие санкции», - говорит экс-советник главы Белого дома.
Флейц заявил, что президент США действительно хочет, чтобы прекратилась война в Украине, о чем он заявлял еще в 2024 году до того, как выиграл во второй раз президентские выборы.
«Он считает эту войну возмутительной, он считает ее ненужной, и я думаю, что он предпочел бы немедленного прекращения огня и убийств», - заявил Флейц.
Бывший советник президента США считает, что Украине будет трудно принять детали соглашения: «Мир скажет, что это неморально, но я считаю, что это моральнее, чем позволить конфликту продолжаться».
В пятницу, 15 августа, президенты США и России намерены при личной встрече обсудить войну в Украине и возможное мирное соглашение. До сих пор неизвестно, что предложит Путин, какие условия устроят Трампа и согласятся ли с ними Украина и Европа.