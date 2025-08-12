Украина атаковала химическое предприятие в России

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали предприятие химической промышленности «Монокристалл» в Ставрополе в ночь на 12 августа, сообщил российский телеграм-канал Astra, геолоцировавший видео атаки. Украинский телеграм-канал Exelinova+ также заявил, что дроны нанесли удар по этому предприятию.
На кадрах очевидцев виден дым, который возник на территории перед зданием завода.
Власти Ставрополя атаку на завод официально не подтверждали. Глава города Иван Ульянченко сообщил, что в Ставрополе в результате атаки БПЛА выбило окна в жилом комплексе и неназванном социальном объекте, повреждены несколько автомобилей. По словам главы города, никто не пострадал.
В Минобороны РФ объявили, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, в том числе три над Ставропольским краем.
«Монокристалл» — один из основных мировых производителей искусственного корунда (сапфира) для оптоэлектронной промышленности. Сапфир широко используют при изготовлении оптических компонентов в прицелах, тепловизорах, лазерных системах. Сапфировые обтекатели применяют в ракетах и беспилотниках.
Украинская военная разведка (ГУР) атаковала беспилотниками единственный в России завод по производству гелия, расположенный в Оренбургской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По их данным, инцидент произошел вечером 11 августа. Местные жители наблюдали пролет дронов и слышали серию взрывов в районе предприятия. Власти Оренбургской области около 20:00 перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал» между населенными пунктами Переволоцкое и Холодные Ключи, неподалеку от которых расположен завод.
Оренбургский гелиевый завод — единственное предприятие подобного профиля в России и одно из крупнейших в Европе. Его годовая мощность — переработка порядка 15 млрд кубометров природного газа. Получаемый на заводе гелий используется в ракетостроении, космической отрасли и авиапроме. Газ, в частности, применяется для создания давления в топливных баках, что обеспечивает стабильную подачу топлива в ракетные двигатели.
По информации источников РБК-Украина, предприятие является частью российского военно-промышленного комплекса и «непосредственно вовлечено в агрессию против Украины». Ущерб от атаки пока не комментировался российскими официальными структурами.