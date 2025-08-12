Путин и Трамп увидятся, нефть поднимется

Мировые цены на нефть растут на фоне продления торгового перемирия между США и Китаем, однако предстоящая встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по Украине может изменить ситуацию, сообщает Reuters.
Издание отмечает, что продление «тарифного перемирия» между США и Китаем на три месяца вселило надежду на компромисс и снятие угрозы торговой блокады, способной замедлить экономический рост и снизить спрос на нефть.
Старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева указывает, что рост цен на нефть поддерживается новыми признаками ослабления рынка труда в США, что усилило ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре.
Кроме того, в центре внимания остаются данные по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС. Как правило, снижение ставок стимулирует экономическую активность и повышает спрос на нефть.
Германский Commerzbank полагает, что, если встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина приблизит прекращение огня или даже мирное соглашение в Украине, Трамп может приостановить вторичные пошлины, введенные против Индии на прошлой неделе. «В противном случае возможны более жесткие санкции против других покупателей российской нефти, например, Китая», – отметили в банке.
На прошлой неделе Дональд Трамп обозначил крайний срок для согласия России на мирное урегулирование. В противном случае, как он заявил, покупатели российской нефти столкнутся с вторичными санкциями. Одновременно США оказывают давление на Индию и Китай, добиваясь сокращения объемов закупок российской нефти.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 по Баку составляет $66,96 за баррель, что на $0,33 (0,5%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,04 (0,06%) - до $66,63 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,26 (0,41%) - до $64,22 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,08 (0,13%) - до $63,96 за баррель.
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,12, или 0,18% - до $67,98.