Путин и Трамп увидятся, нефть поднимется

Мировые цены на нефть растут на фоне продления торгового перемирия между США и Китаем, однако предстоящая встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по Украине может изменить ситуацию, сообщает Reuters. Издание отмечает, что продление «тарифного перемирия» между США и Китаем на три месяца вселило надежду на компромисс и снятие угрозы торговой блокады, способной замедлить экономический рост и снизить спрос на нефть.

Старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева указывает, что рост цен на нефть поддерживается новыми признаками ослабления рынка труда в США, что усилило ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре. Кроме того, в центре внимания остаются данные по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС. Как правило, снижение ставок стимулирует экономическую активность и повышает спрос на нефть. Германский Commerzbank полагает, что, если встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина приблизит прекращение огня или даже мирное соглашение в Украине, Трамп может приостановить вторичные пошлины, введенные против Индии на прошлой неделе. «В противном случае возможны более жесткие санкции против других покупателей российской нефти, например, Китая», – отметили в банке. На прошлой неделе Дональд Трамп обозначил крайний срок для согласия России на мирное урегулирование. В противном случае, как он заявил, покупатели российской нефти столкнутся с вторичными санкциями. Одновременно США оказывают давление на Индию и Китай, добиваясь сокращения объемов закупок российской нефти.

