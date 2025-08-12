Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан

EPAM Systems планирует активно участвовать в цифровизации государственных услуг страны, расширении экосистемы цифровых сервисов mygov и внедрении технологических решений, направленных на повышение эффективности и доступности этих сервисов. Особое внимание будет уделено подготовке местных ИТ-специалистов и развитию технологических компетенций через платформу EPAM Campus, а также реализации совместных проектов с Агентством инноваций и цифрового развития и другими государственными структурами. В рамках сотрудничества предусмотрена интеграция решений на основе искусственного интеллекта, которые будут способствовать автоматизации процессов, повышению точности и скорости оказания услуг, а также улучшению пользовательского опыта.

Международная компания EPAM Systems, один из мировых лидеров в области цифровой трансформации и ИТ-консалтинга, официально объявила о начале своей деятельности в Азербайджане. В ближайшее время в Баку откроется представительство, которое будет выполнять как операционные функции, так и функции инновационного центра, направленного на реализацию крупных цифровых инициатив в стране. Отдельным направлением работы станет развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, включая внедрение передовых решений, которые уже доказали свою эффективность в проектах EPAM Systems по всему миру.

Председатель Агентства Фарид Османов подчеркнул, что решение EPAM Systems выйти на азербайджанский рынок подтверждает эффективность национальных усилий по созданию благоприятной среды для глобальных технологических лидеров:

«Партнерство с EPAM Systems станет значимым вкладом в развитие цифрового управления, технологий искусственного интеллекта и человеческого капитала, а также укрепит роль страны в сфере ИКТ-услуг и экспорта технологий».

Вице-президент EPAM Systems Юрий Антанюк в свою очередь отметил:

«Азербайджан выделяется как смелая, динамично развивающаяся страна с четким цифровым видением. Мы рады внести свой вклад в ее путь трансформации, объединяя местные таланты с лучшими мировыми практиками и передовыми технологиями».

EPAM Systems является одним из крупнейших мировых технологических игроков, специализирующихся на разработке программного обеспечения, цифровых платформ и дизайне цифровых продуктов. Компания представлена более чем в 55 странах, объединяет свыше 62 000 специалистов и предоставляет услуги крупнейшим корпорациям мира, входящим в список Fortune 500. С 2012 года акции EPAM Systems торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, а с 2021 года компания входит в индекс S&P 500, что подтверждает ее масштаб и значимость для мировой экономики.

В 2024 году годовая выручка EPAM Systems превысила 4,7 млрд долларов США, а чистая прибыль составила около 455 млн долларов. Устойчивость, гибкость и масштабируемость решений позволяют компании эффективно адаптироваться к вызовам цифровой экономики, предлагая клиентам не просто сервис, а комплексную стратегическую поддержку.

Стоит отметить, что EPAM Systems обладает значительным опытом в цифровизации государственного сектора, реализуя проекты в ряде стран Европы и Персидского залива. В Великобритании компания модернизирует систему госуслуг с помощью платформы ServiceNow, в Украине участвовала в разработке и обновлении цифрового сервиса «Дія», а в ОАЭ запустила платформу DGE OneHub. Эти проекты охватывают цифровизацию сервисов, внедрение ИИ, облачных решений и пользовательских платформ, демонстрируя способность EPAM Systems адаптировать передовые технологии к специфике государственного управления.

В Азербайджане на протяжении последних лет последовательно реализуются стратегические инициативы по развитию цифровой инфраструктуры, электронного правительства, внедрению технологий искусственного интеллекта и поддержке технологического предпринимательства. Эти усилия, наряду с благоприятными условиями для инвесторов, стали ключевыми факторами в решении EPAM Systems открыть представительство в Азербайджане. Это также подтверждает высокий уровень доверия к национальной цифровой повестке страны, в которой цифровизация рассматривается как один из главных драйверов устойчивого экономического роста.