Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан

Международная компания EPAM Systems, один из мировых лидеров в области цифровой трансформации и ИТ-консалтинга, официально объявила о начале своей деятельности в Азербайджане. В ближайшее время в Баку откроется представительство, которое будет выполнять как операционные функции, так и функции инновационного центра, направленного на реализацию крупных цифровых инициатив в стране. Отдельным направлением работы станет развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, включая внедрение передовых решений, которые уже доказали свою эффективность в проектах EPAM Systems по всему миру.
EPAM Systems планирует активно участвовать в цифровизации государственных услуг страны, расширении экосистемы цифровых сервисов mygov и внедрении технологических решений, направленных на повышение эффективности и доступности этих сервисов. Особое внимание будет уделено подготовке местных ИТ-специалистов и развитию технологических компетенций через платформу EPAM Campus, а также реализации совместных проектов с Агентством инноваций и цифрового развития и другими государственными структурами. В рамках сотрудничества предусмотрена интеграция решений на основе искусственного интеллекта, которые будут способствовать автоматизации процессов, повышению точности и скорости оказания услуг, а также улучшению пользовательского опыта.
Председатель Агентства Фарид Османов подчеркнул, что решение EPAM Systems выйти на азербайджанский рынок подтверждает эффективность национальных усилий по созданию благоприятной среды для глобальных технологических лидеров:
«Партнерство с EPAM Systems станет значимым вкладом в развитие цифрового управления, технологий искусственного интеллекта и человеческого капитала, а также укрепит роль страны в сфере ИКТ-услуг и экспорта технологий».
Вице-президент EPAM Systems Юрий Антанюк в свою очередь отметил:
«Азербайджан выделяется как смелая, динамично развивающаяся страна с четким цифровым видением. Мы рады внести свой вклад в ее путь трансформации, объединяя местные таланты с лучшими мировыми практиками и передовыми технологиями».
EPAM Systems является одним из крупнейших мировых технологических игроков, специализирующихся на разработке программного обеспечения, цифровых платформ и дизайне цифровых продуктов. Компания представлена более чем в 55 странах, объединяет свыше 62 000 специалистов и предоставляет услуги крупнейшим корпорациям мира, входящим в список Fortune 500. С 2012 года акции EPAM Systems торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, а с 2021 года компания входит в индекс S&P 500, что подтверждает ее масштаб и значимость для мировой экономики.
В 2024 году годовая выручка EPAM Systems превысила 4,7 млрд долларов США, а чистая прибыль составила около 455 млн долларов. Устойчивость, гибкость и масштабируемость решений позволяют компании эффективно адаптироваться к вызовам цифровой экономики, предлагая клиентам не просто сервис, а комплексную стратегическую поддержку.
Стоит отметить, что EPAM Systems обладает значительным опытом в цифровизации государственного сектора, реализуя проекты в ряде стран Европы и Персидского залива. В Великобритании компания модернизирует систему госуслуг с помощью платформы ServiceNow, в Украине участвовала в разработке и обновлении цифрового сервиса «Дія», а в ОАЭ запустила платформу DGE OneHub. Эти проекты охватывают цифровизацию сервисов, внедрение ИИ, облачных решений и пользовательских платформ, демонстрируя способность EPAM Systems адаптировать передовые технологии к специфике государственного управления.
В Азербайджане на протяжении последних лет последовательно реализуются стратегические инициативы по развитию цифровой инфраструктуры, электронного правительства, внедрению технологий искусственного интеллекта и поддержке технологического предпринимательства. Эти усилия, наряду с благоприятными условиями для инвесторов, стали ключевыми факторами в решении EPAM Systems открыть представительство в Азербайджане. Это также подтверждает высокий уровень доверия к национальной цифровой повестке страны, в которой цифровизация рассматривается как один из главных драйверов устойчивого экономического роста.